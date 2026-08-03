Budućnost sa tri boda započela novu sezonu pobjedom u velikom crnogorskom derbiju.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Prvo kolo 1. CFL zaključeno je najvećim derbijem našeg fudbala, a Budućnost je slavila u Nikšiću protiv Sutjeske, 0:1.

"Plavo-bijeli" su bili bolji rival u prvom poluvremenu, ali su mreže mirovale.

U drugom dijelu meča Sutjeska je dominirala, imala nekoliko ozbiljnih šansi za pogodak, međutim, nisu uspjeli fudbaleri šampiona Crne Gore da savladaju Filipa Domazetovića.

Usred njihove dominacije, u 64. minutu, Podgoričani su ih "sasjekli" - Ivan Bulatović je pogodio na asistenciju Jorgosa Makridakisa i ispostaviće se napravio ključnu razliku u derbiju.

Sutjeska je u finišu pokušala da dođe do izjednačenja. Najprije je iz slobodnog udarca zaprijetila preko Čavora, ali je Domazetović odlično intervenisao, dok je isti igrač ubrzo potom šutirao pored gola.

Do kraja nije bilo promjene rezultata, pa je Budućnost sa tri boda započela novu sezonu pobjedom u velikom crnogorskom derbiju.