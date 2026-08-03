Najmanje jedna osoba ranjena je večeras u novoj pucnjavi u Istočnom Sarajevu, samo dan nakon oružanog obračuna u susednoj ulici. Hitna pomoć zbrinula je povrijeđenog, a policija vrši uviđaj.

Izvor: Youtube/PrintScreen

U Istočnom Sarajevu večeras je ponovo došlo do pucnjave, prilikom čega je ranjena najmanje jedna osoba.

Pucnjava se dogodila večeras oko 21 sat na području opštine Istočno Novo Sarajevo, u Hilandarskoj ulici.

Policija još uvijek nema informacije o pucnjavi, ali svjedoci koji su se našli u blizini ističu da je Hitna pomoć odvela jednu osobu koja je prethodno ležala na asfaltu.

Pripadnici MUP-a RS sa područja Istočnog Sarajeva su na terenu i vidljivo je da vrše uviđaj i utvrđuju okolnosti incidenta.

Inače, pucnjava se u Istočnom Sarajevu dogodila i juče, u Spasovdanskoj ulici, koja se nalazi u blizini lokacije večerašnje pucnjave. Od juče je pokrenuta potjera za Đorđem Ždralom, s obzirom na to da se sumnja da je upravo on juče pucao na Kostu Pandurevića, koji je ranjen.

(Klix.ba/MONDO)