Crvena zvezda nije učestvovala u transferu Kingsa Kangve ovog ljeta, ali je zaradila novca kao da je bila glavni lik te sage. Ovo je detaljna računica.

Izvor: MN Press

Nadali su se svojevremeno u Crvenoj zvezdi da će Kings Kangva biti oslonac i jedan od najbitnijih igrača u klubu, ali njegov mandat u Beogradu nije potrajao. Ipak, ne može se reći da je Zambijac promašaj, posebno jer je još jednom napunio kasu crveno-bijelih.

Zvezda je Kingsa Kangvu prodala Izraelcima za 600.000 eura, dodatnih 200.000 eura plaćeno je na osnovu ostvarenih bonusa, a sada stiže još novca - zbog 25 odsto od narednog transfera.

Zvezda je "sačuvala" četvrtinu prava na Kangvu, pa sada dobija novac zbog njegovog prelaska u Panatinaikos. Grčki tim je veznog fudbalera platio 3,8 miliona fiksno, što je Zvezdi veoma bitna cifra. Od tog novca odbija je pomenutih 800.000 koliko je Zvezda već dobila za transfer, a zatim se preostali novac dijeli na četiri - i jedno parče stiže u Beograd.

Pomenutih 600 hiljada evra za transfer, 200 hiljada na ime bonusa i dodatnih 750 hiljada od narednog transfera znače da je ukupan prihod Zvezde čak 1.550.000 eura!

Važno je istaći i da Kangva neće igrati za Hapoel u dvomeču protiv Crvene zvezde, jer je već završio transfer u Grčku. Tokom boravka u Srbiji za crveno-bijele odigrao je 56 mečeva uz 12 golova i devet asistencija.