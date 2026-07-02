Crna Gora poslije dramatičnog finiša savladala Portugal u Matosinjošu (72:68)

Izvor: MN Press

Crnogorska košarkaška reprezentacija slavila je u Matosinjošu protv Portugala 72:68.

Požrtvovanom igrom u odbrani, naš nacionalni revanširao se Portugalcima za ubjedljiv poraz u Podgorici, upisao treću pobjedu u gostima i generalno u tekućim kvalifikacijama, a ujedno stigao Grčku na vrhu tabele, pred posljednje kolo i utakmicu sa Rumunijom u Baru.

Rumuni su ranije danas iznenadili “helene” i zakuvali situaciju u grupi B. Grčka i Crna Gora su na skoru 3-2, a Portugal i Rumunija na 2-3.

U susretu sa Portugalcima, Crna Gora je imala kontrolu od samog starta. Brzo su “crveni” došli do 13:3, a +10 imali su i na kraju prvog perioda.

U drugoj četvrtini Portugalcima čak šest minuta nisu dopustili da postignu poen. Imala je kasnije tokom meča Crna Gora i rekordnih 17 poena viška, ali se drama nije mogla izbjeći.

Posljednji trenuci meča će se posebno pamtiti, pošto je Portugal preko Venture imao zicer za izjednačenje rezultata, devet sekundi prije kraja.

Ferel je potom bio fauliran i sa linije bacanja stavio tačku na meč.

Drobnjak je bio najefikasniji u pobjendičkom timu sa 18 poena, Ferel je dodao 15, a Žugić devet.

Crna Gora će u nedjelju u Topolici ugostiti Rumuniju, u meču koji će imati emotivnu notu zbog oproštaja Nikole Vučevića od reprezentativnog dresa.