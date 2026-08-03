Ana Ivanović progovorila je o vaspitanju svoje djece, kako to izgleda u braku sa poznatim sportistom Bastijanom Švajnštajgerom...

Izvor: UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia /Printscreen/Arena sport

Ana Ivanović je jedna od najboljih srpskih teniserki svih vremena. Imala je uspješnu karijeru, osvojila Rolan Garos, ali sada se posvetila djeci. Želi da bude uz njih, da ih vaspita. Ima tri sina iz braka sa Bastijanom Švajnštajgerom - Luka (rođen 2018. godine), Leon (2019. godine) i Teo (rođen 2023. godine). Baš to je i pitao Slaven Bilić, da li je možda primijetila razlike u karakteru kada je sport u pitanju, jer se on bavio fudbalom koji je individualni sport.

"Baš to, ovo što smo pričali. Kao individualac preuzimaš više na sebe, meni je to normalno. Ja sam ta koja je trenerima organizovala i hotele i avione i hranu, ja sam organizovala. U timskom sportu se pojaviš tad i tad, neko ti donese kafu i sve", počela je Ana Ivanović u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka".

Otkrila je da i mališane za sada najviše zanima fudbal.

"Najviše fudbal igraju nažalost, ali vole i tekvondo. Počela sam malo i tenis, vole da skijaju, plivaju, pravi su dječaci. Sport je svakodnevna stvar kod nas u kući."

Kako vaspitavaju djecu?

Vidi opis Kako Ana i Bastijan vaspitavaju svoju djecu? Ana prvi put ispričala šta nikad nije rekla sinovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 19 / 19

Pitao ju je Bilić direktno - kako vaspitavaju ona i Bastijan svoju djecu? Inače, sinovi žive sa njom u kući na Palma de Majorci.

"Ja sam stvarno pristupila tome da nisam pričala djeci čime sam se bavila. Naravno da sada znaju i od drugara u školi. Nisam ulazila u detalje toga. Smatram da su mali, da ne treba da se opterećuju time i da imaju očekivanja. Hoću da imaju slobodu izbora. Tu sam da ih navodim na prave vrijednosti, da im dam ono što mogu da im dam u tom smislu. Da li će birati sport ili ne, to je njihov izbor. Smatram da ako ih vaspitam sa tim vrijednostima, da im neće biti bitno ko su im roditelji, imaće svoj poziv. Možda će biti na nižem, možda na višem nivou, možda će se baviti nečim drugim. Ako imaju svoje vrijednosti, onda neće imati spoljašnji uticaj. To je moj pristup vaspitanju."

Da li bi im Ana preporučila tenis?

Bilo je interesantno i kada je u momentu Ana dobila pitanje i da li bi sinovima preporučila da se bave tenisom znajući šta sve to nosi.

"Što se mene tiče, šta god izaberu, više bih ih podržala za timski sport, možda je mentalno malo lakše nego individualni, nije na meni da biram, već da im dam mogućnost izbora ako žele. Sada fudbal hoće, upisujem ih da igraju mečeve, ako to bude izbor, daću im najbolju moguću podlogu za to, moraju da se dokažu."

Spomenula je i mentalitet i ponašanje jednog i sinova.

"Šalim se često, rekla sam - da sam imala mentalitet jednog od sinova, da bih imala više uspjeha. On je toliko opušten u svemu tome, i šaljivdžija je i ima taj gard. Ja sam bila previše zatvorena i opterećena", zaključila je Ana Ivanović.