Crvena zvezda danas saznaje rivale u plej-ofu Lige šampiona, kao i Lige Evrope, a cilj je ulazak u elitno društvo evropskog fudbala. Pročitajte spisak protivnika s kojima bi mogla da igra.
Crvena zvezda će saznati danas imena protivnika koji je čekaju u plej-ofu Lige šampiona, odnosno Lige Evrope, sve u zavisnosti od toga kako prođe u duelima sa izraelskim prvakom Hapoel Berševom. Tako će s velikom pažnjom pratiti današnje žrijebove, a cilj je naravno ulazak u elitno društvo - što donosi više novca i uzbudljivije protivnike.
Ono što je takođe zanimljivo je i da na prvi pogled djeluje da ima više "mina" u plej-ofu Lige Evrope nego Lige šampiona, tako da je za Zvezdu najvažnije da izbaci Hapoel Berševu i igra plej-of Lige šampiona. Tu i ako ispadne, ima bar Ligu Evrope.
S kim Zvezda igra u Ligi šampiona?Izvor: MN Press
U ponjedeljak u 12 časova u Nionu održava se žrijeb koji mnogo više zanima Crvenu zvezdu, onaj za plej-of Lige šampiona. Dobra vijest je da je Zvezda "izbjegla" AEK koji će biti zajedno s njom među povlašćenima, tako da lista timova s kojima može da igra nije tako zastrašujuća kao što je to nekada bilo.
Ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona:
- Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)
- Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
- Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)
- LASK (Austrija)
- Viking (Norveška)
S kim bi Zvezda igrala u Ligi Evrope?Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia
Iako se svi u Crvenoj zvezdi nadaju da kao i prošle godine ovaj žrijeb neće biti potreban, nije zgoreg pogledati ko bi to mogao da bude rival ukoliko se dogodi neočekivani scenario i "pad" u slabiju Ligu Evrope.
Inače, žrijebovi za "stazu šampiona" i "stazu ligaša" se spajaju u jednu i tako bi Zvezda mogla da igra s pobjednikom nekog od ovih duela, s tim da moramo naglasiti da će UEFA praviti podgrupe uoči žrijeba, kako bi spriječila "jake" parove u plej-ofu Lige Evrope. Na ovom žrijebu Crvena zvezda neće biti povlašćena što je problem.
Crvena zvezda danas na dva žrijeba: Lakši rivali za Ligu šampiona, nego Ligu Evrope
Pobjednici ovih duela su potencijalni rivali Crvene zvezde ako ispadne od Hapoel Berševe u Ligu Evrope, a ime ćemo saznati danas od 13 časova:
- Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)
- Rendžers (Škotska) - Jagjelonja (Poljska)
- Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
- Viktorija Plzenj (Češka)
- PAOK (Grčka) - Anderleht (Belgija)
- Salcburg (Austrija) - Pafos (Kipar)
- Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)
- Leh Poznanj (Poljska) - Ki Klaksvik (Farska Ostrva)
- Omonija Nikozija (Kipar) - Linkoln (Gibraltar)
- Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija Rogožina (Albanija)
- Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka)
- KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija)
Važni datumi u kvalifikacijamaIzvor: MN Press
U rokovnicima na "Marakani" ovo su datumi koji su zaokruženi i najvažniji su za Crvenu zvezdu ovog ljeta:
- 16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija
- 17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija
- 7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija
- 20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija
- 21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija
- 3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona
- 4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija
- 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa
- 27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona