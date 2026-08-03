Bredli Kuper i Điđi Hadid se tajno vjenčali? Par primijećen u Parizu, jedan detalj podgrijao spekulacije (Foto)

Bredli Kuper i Điđi Hadid viđeni su u Parizu s prstenjem na lijevim rukama, što je podstaklo spekulacije o njihovom braku.

Izvor: Instagram printscreen / gigihadid

Bredli Kuper i Điđi Hadid podstakli su spekulacije da su možda već stali na ludi kamen, pošto su primijećeni kako nose novo prstenje na lijevim rukama.

Glumac (51) i manekenka (31) fotografisani su kako u ponedeljak zajedno šetaju Parizom, u Francuskoj, što se vidi na fotografijama. Oboje su nosili tanke, uparene burme na domalim prstima lijeve ruke.

Oboje su bili ležerno obučeni za šetnju, Hadidova je nosila farmerke i bijelu majicu na bretele, dok se Kuper odlučio za kačket okrenut unazad, majicu kratkih rukava i sportski donji dio.

Takođe su uslikani kako se drže za ruke dok su u ponedeljak izlazili iz teretane, gdje je prsten Džiđi Hadid i dalje bio primijetan.

Pogledajte njihove zajedničke fotografije:

Ovaj zajednički izlazak uslijedio je samo dva dana nakon što je Kuper fotografisan kako sam odlazi u teretanu, bez prstena.

Kuper i Hadidova su poslednji put u javnosti viđeni zajedno u julu, kada su prisustvovali vjenčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija u Medison skver gardenu. U vezi su od oktobra 2023. godine, kada su prvi put uslikani na večeri u Njujorku.

U martu 2025. godine, Hadid je u intervjuu za Vog progovorila o njihovoj "veoma romantičnoj i srećnoj" vezi.

"Ključno je doći do tačke u kojoj znaš šta želiš i šta zaslužuješ u vezi", rekla je ona tada sa oduševljenjem. "A onda pronađeš nekoga ko je u takvoj životnoj fazi da takođe zna šta želi i zaslužuje. I onda oboje radite na sebi pojedinačno kako biste se spojili i bili najbolji partneri što možete biti."