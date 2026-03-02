Nakon ovog "prozora" Grčka je na skoru 3-1, Crna Gora i Portugal na 2-2, a Rumunija na 1-3.

Nakon trijumfa u Atini, naša selekcija nije mogla do novog podviga, ali treba biti realan i reći da je pobjeda i poraz u dvomeču sa Grčkom veoma dobar rezultat pred nastavak kvalifikacija.

Utakmica u Morači prvo je počela konfetama sa tribinama i kratkim prekidom na samom startu, nakon što je prethodno Andrej Žakelj dobio od predsjednika Saveza Dragana Bokana zahvalnicu za sve što je uradio za reprezentaciju, jer od jula preuzima Zvezdan Mitrović. Boravak slovenačkog trenera je i bio planiran za dva prozora.

Našima u posljednjem prozoru ostaju mečevi sa Portugalom u gostima i Rumunijom kod kuće. Jedna pobjeda garantuje prolaz u drugu fazu kvalifikacija.

Za razliku od meča u Sunel areni u Atini, kada su pogodili šest trojki iz 34 šuta, izabranici Vasilisa Spanulisa su večeras na krilima Toliopulosa bili daleko uspješniji van linije 6.75m – gosti su dali 14 trojki iz 37 pokušaja.

“Crveni” su u sjajom ambijentu naše najveće dvorane konstantno jurili prednost rivala, a velika prilika za preokret propuštena je početkom posljednjeg perioda.

Naime, Crna Gora je sjajno odigrala drugu polovinu treće dionice, sa -17 došla do samo četiri poena zaostatka, a onda na otvaranju završnog kvartala imala nekoliko napada da dodatno priđe rivalu.

Grci su nekako preživjeli, a onda za tili čas prelomili utakmicu. Vratili su dvocifreni višak, a onda bez većih problema priveli meč kraju.

Drobnjak je sa 14 poena bio najefikasniji u redovima domaćih, 13 je ubacio Radončić, a 10 Jovanović.

Grke je do pobjede vodio Toliopulos sa čak 27 poena. Pogodio je sedam trojki iz 13 pokušaja.

Kvalifikacije se nastavljaju početkom jula.