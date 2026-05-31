U finalu fajnal-fora u Nišu Spartak je pobedio FMP i osvojio titulu prvaka Srbije.

Spartak je pobijedio FMP i ispisao istoriju srpske košarke nakon drame i produžetka – 76:73. Tim iz Subotice postao je prvi šampion Srbije koji se ne zove Partizan ili Crvena zvezda.

Na fajnal-foru KLS-a u Nišu ekipa Vlade Jovanovića stigla je do velikog trijumfa, iako je umalo ispustila već dobijen meč. Spartak je pet minuta prije kraja imao 13 poena prednosti (68:55), ali je FMP uspio da se vrati i izbori produžetak.

Ekipe su se smjenjivale u vođstvu tokom prve četvrtine, a onda su Subotičani serijom poena od rezultata 21:17 stigli do prve dvocifrene prednosti. Trojkom Hokinsa poveli su 31:19.

Sredinom druge dionice umalo je došlo do fizičkog obračuna između Dalibora Ilića i Dušana Radosavljevića. Košarkaš Spartaka smatrao je da ga je rival namjerno udario, pa su se njih dvojica unijela jedan drugom u lice. Situaciju je smirio sudija Ilija Belošević, dok je Radosavljević zaradio četvrtu ličnu grešku, što je bio veliki problem za tim iz Železnika. Na poluvremenu je Spartak vodio 41:34.

FMP je preko Barne pokušao da se vrati u meč i na početku treće četvrtine smanji zaostatak na 45:40, ali je potom uslijedilo atraktivno zakucavanje Hokinsa koje je pokrenulo novu seriju Spartaka. Treća dionica završena je rezultatom 63:50.

Djelovalo je da Spartak kontroliše utakmicu, posebno kada je poveo 68:55 pet minuta prije kraja. Međutim, uslijedila je nervoza i nekoliko promašaja, što je FMP iskoristio da priđe na četiri poena zaostatka (68:64). Poenima Skota i Radovanovića ekipa iz Železnika stigla je do izjednačenja 15 sekundi prije kraja – 68:68.

Spartak nije iskoristio posljednji napad u regularnom toku, a ni FMP nije realizovao šut za pobjedu, pa je meč otišao u produžetak.

U dodatnih pet minuta viđena je nova drama, ali je Spartak sačuvao prednost. FMP je promašio dvije trojke za drugi produžetak, nakon čega je moglo da počne veliko slavlje Subotičana.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Henlan sa 25 poena, dok je Barnu predvodio FMP sa 27 poena. Spartak je tako stigao do istorijske titule šampiona Srbije.