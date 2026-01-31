Lider B grupe traži osmu uzastopnu pobjedu, dok Spartak želi revanš nakon trijumfa u Podgorici na početku sezone

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Voli igraće danas u Subotici protiv Spartaka utakmicu 17. kola B grupe ABA lige.

Prvi međusobni duel u Podgorici pripao je subotičkom sastavu, koji je priredio iznenađenje na otvaranju sezone i slavio 97:93.

Budućnost je lider grupe sa 12 pobjeda i dva poraza, a uoči subotnjeg duela je u seriji od osam trijumfa u regionalnom takmičenju.

Spartak ima polovičan učinak, sa po sedam pobjeda i poraza.

Duel u Hali sportova Dudova šuma počeće u 17 sati i 30 minuta.