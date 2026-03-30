Izvor: Screnshoot/YouTube/@kkscderby563

Novi tijesan poraz SC Derbija u ABA ligi i propuštena šansa da se ekipa odlijepi na tabeli od fenjeraša Splita – “studenti” su u 6. kolu plej-auta izgubili u Subotici od Spartaka 77:71.

U izjednačenoj borbi, u kojoj nijedan od timova nije napravio razliku veću od šest poena, odlučila je odbrana Danila Nikolića na Darijusu Džonsonu u foto finišu.

SC Derbi je imao napad za produžetak, eventualno pobjedu, kada je Džonson, pri vođstvu domaćina 73:71 desetak sekundi prije kraja, prelako izgubio loptu.

Nikolić je bio snalažljiv u defanzivi, a onda je Amerikanac napravio nesportsku grešku i tako direktno kumovao ukupno 17. porazu čete Petra Mijovića.

Nikolić je sa 16 poena predvodio Spartak, 13 je dodao Momirov, a 10 Gegić.

Kod našeg predstavnika, 15 poena tragičara Džonsona, 14 kapitena Ilića, po 11 Šaranovića i Drežnjaka.

SC Derbi naredna dva meča igra kod kuće i ima lijepu priliku da možda obezbijedi baraž – dočekuje Beč, a onda i Megu.