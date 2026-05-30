Poraz od Spartaka u Nišu završio je sezonu Crvene zvezde i ujedno aktivirao nove alarme u klubu, neophodan je reset...

Izvor: MN Press

Kada je Crvena zvezda prošlog ljeta pravila tim, dovodila košarkaše evroligaškog kalibra i najavljivala napade na trofeje, malo ko je mogao da pomisli da će se sezona završiti na ovakav način. Da će krajem maja 2026. godine moći da kaže da je osvojila samo jedan pehar, onaj u Kupu Srbije, i da je ispala iz svih ostalih takmičenja. Od Spartakovog šamara još se crveni, a posljedice tog poraza tek će se osjećati.

Tim Vlade Jovanovića u Nišu je raspršio nade novog-starog trenera Milana Tomića da će "vještačkim disanjem" uspjeti da spasi Zvezdu i udahne joj novi život. Previše je bilo problema za "pacijenta" kojem, jednostavno, nije bilo spasa. I to nije slučajno, jer problemi nijesu nastali odjednom da bi se moglo govoriti o slučajnosti, lošem danu, slabom šutu ili nekom drugom alibiju.

Ovo je nešto što u Zvezdi traje već mjesecima i što savršeno opisuje cijelu sezonu. Šut koji je Henlan pogodio u završinici utakmice potvrdio je samo ono što su svi znali već duže vrijeme, samo su se neki pravili da ne vide.

Problemi postoje i to svi vide

Da problemi postoje već neko vrijeme i da su alarmi odavno upaljeni, još dok je na klupi bio Saša Obradović, vide i navijači i igrači. To je otvoreno priznao i kapiten Ognjen Dobrić, koji nije pokušavao da pronađe opravdanja za rezultate tima.

"Nažalost, još jedna sezona završena je na loš način. Nekako već dugo nije išlo pravim tokom. Ovakav kraj vjerovatno je morao da se desi. U posljednjih mjesec-dva doživjeli smo neke teške poraze. Ovaj poraz od Spartaka oslikao je sve. Sezona je završena onako kako je i izgledala u posljednja dva mjeseca – ne baš dobro", rekao je Dobrić.

Alarmi su upaljeni, reset je neophodan

Ako je dolazak Tomića na klupu i "šok terapija" imao za cilj da ugasi pojedine alarme, to nije uspjelo. Naprotiv, upalili su se i oni alarmi koji možda nijesu bili aktivirani prije puta u Niš. Očigledno je da je neophodan ozbiljan reset, ne samo u igračkom kadru. Mnogo toga mora da se mijenja i da se podigne na znatno ozbiljniji nivo.

"Biće velikih promjena u igračkom i trenerskom kadru. Još ništa ne znamo, tek je sezona završena i to je to za ovu sezonu. Nadam se nekoj boljoj sezoni", dodao je utučenI Dobrić.

Gdje su odbrana i ponos?

Da ne zvuči sve toliko crno, treba reći da je Zvezda tokom sezone radila i neke stvari dobro. Međutim, jednako je tačno da je bilo mnogo problema koji su se postepeno gomilali. Poput grudve snijega koja se kotrlja niz planinu i postaje sve veća dok na kraju ne sravni sve pred sobom.

Jovanović i Spartak ogolili su sve mane ovog tima Zvezde. Većina problema počinje od odbrane, odnosno njenog nedostatka. Pojedini igrači se gotovo i ne trude u defanzivi, već su fokusirani isključivo na napad, postizanje dvocifrenog broja poena i demonstraciju napadačkog arsenala. Međutim, košarka se ne igra samo na jednoj strani terena.

Spartak je to znao da iskoristi. Napadao je svaki nepovoljan duel, a najčešće je cilj bio da napadne Džordana Nvoru i Džareda Batlera kada god su bili na parketu. Upravo preko njih postignut je veliki broj poena.

Taj meč pokazao je i koliko Zvezdi nedostaje pravi organizator igre. Pozicija plejmejkera jedna je od ključnih i na tom mjestu nema prostora za greške. Statistika često može da prikrije određene nedostatke, zbog čega će Miloš Teodosić i ljudi koji budu zaduženi za sportski sektor morati da pokažu da su izvukli pouke iz ove sezone. Ako neko zna da prepozna kvalitetnog plejmejkera, onda je to jedan od najboljih organizatora igre u istoriji srpske košarke.

Zvezda sada ima ono što nije imala tokom većeg dijela sezone – vrijeme. Vrijeme da sagleda sve svoje greške, da ih ispravi i pokuša da ponovo zadobije povjerenje navijača. Neki igrači će otići, neki će ostati, a tu su i mlađi košarkaši oko kojih bi tim mogao da se gradi, poput Nikole Đurišića. Naredni potezi pokazaće da li je klub na pravom putu.