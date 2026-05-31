FIFA pravi promenu pred Svetsko prvenstvo. Povreda ili "povreda" golmana više neće moći da bude povod za tajm-aut.

Izvor: Profimedia

Fudbalerima na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi biće zabranjeno da odlaze do svojih trenera kada su golmani povrijeđeni. Prvi čovjek za suđenje u FIFA-i, Italijan Pjerluiđi Kolina, otkrio je da je tu promjenu odobrio i Međunarodni odbor fudbalskih saveza (IFAB), nakon što su uočene brojne zloupotrebe.

FIFA na ovaj način želi da spriječi takozvane „taktičke tajm-aute“ tokom ukazivanja pomoći golmanima. Naime, često se dešavalo da treneri iskoriste prekid za dodatne instrukcije igračima, nakon čega bi se golmani ubrzo vratili igri kao da nijesu ni bili povrijeđeni.

Takvu praksu ove sezone navodno je koristio trener Mančester sitija Pep Gvardiola sa golmanom Đanluiđijem Donarumom, na šta su ukazivali i drugi stručnjaci, među kojima je i trener Lidsa Danijel Farke.

„Obavijestili smo selektore o ovome“, poručio je Kolina, najavljujući strožu primjenu novih pravila već na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Ubuduće, ukoliko se golman povrijedi, igrači oba tima moraće da ostanu na svojim pozicijama ili da se okupe u krugu na centru terena. Odlazak do klupa radi održavanja „tajm-auta“ biće im zabranjen.

„Održali smo radionicu sa selektorima svih 48 reprezentacija i obavijestili smo ih da će sudije biti proaktivne. Neće dozvoliti ekipama da odlaze do klupa dok golman leži na terenu zbog povrede. Golman ima pravo da bude povrijeđen, ali igrači nemaju pravo da napuštaju teren kako bi održali tajm-aut sa trenerima. Dolazi do prilično čudne situacije da na terenu ostanu samo golman, fizioterapeut i sudija, a to nije dobro“, rekao je Kolina.

On je naglasio da, uprkos zabrani, igrači koji pokušaju da odu do klupe neće dobijati žute kartone.

Primjena ovog pravila počeće 11. juna, kada startuje Svjetsko prvenstvo.