Predsjednik Francuske organizovao veliki prijem za nove-stare šampione Evrope.

Fudbaleri Pari Sen Žermena, predvođeni trenerom Luisom Enrikeom, donijeli su trofej Lige šampiona u Pariz, gdje ih je u Jelisejskoj palati ugostio predsjednik Francuske Emanuel Makron.

Nakon velikog evropskog uspjeha i slavlja na ulicama francuske prijestonice, igrači i stručni štab PSŽ-a tradicionalno su posjetili predsjedničku palatu, gdje im je priređen prijem povodom osvajanja najvrijednijeg klupskog trofeja u evropskom fudbalu.

Makron je tom prilikom čestitao Parižanima na istorijskom uspjehu i pohvalio njihov karakter tokom cijele sezone.

„Svi su dali sve do samog kraja. Nijeste gubili živce, nijeste se predali i ostali ste smireni do posljednje sekunde. To su osobine velikog tima. Uz ovaj trofej Lige šampiona, nema dileme da ste trenutno najveći tim u Evropi“, poručio je francuski predsjednik.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je Makron dugogodišnji navijač Olimpika iz Marseja, najvećeg rivala PSŽ-a. Ipak, to ga nije spriječilo da srdačno dočeka novi evropski šampionski tim i oda priznanje njihovom uspjehu.

Luis Enrike je osvajanjem trofeja po treći put u karijeri postao šampion Evrope kao trener, potvrdivši status jednog od najuspješnijih stručnjaka današnjice.

Dok su se igrači fotografisali sa peharom u predsjedničkoj palati, na ulicama Pariza hiljade navijača nastavile su slavlje povodom jednog od najvećih trenutaka u istoriji kluba.

Iako je Makron poznat po simpatijama prema Marseju, ovog puta bez zadrške je čestitao PSŽ-u na evropskoj kruni, naglašavajući da je riječ o uspjehu koji prevazilazi klupske rivalitete i predstavlja ponos za cijelu Francusku.