Podgoričani su trijumfom nad Spartakom 75:66 ostali lideri grupe B ABA lige i u posljednjem kolu protiv Crvene zvezde igraće za prvo mjesto pred plej-of.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija dočekuju posljednje kolo grupe B ABA lige sa čela tabele, nakon važne pobjede nad Spartakom u Subotici. Podgoričani su u hali „Dudova šuma“ slavili rezultatom 75:66 i napravili veliki korak ka očuvanju liderske pozicije uoči plej-ofa regionalnog takmičenja.

Iako su domaći imali dobar start i u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetili, epilog je bio isti kao i ranije – kvalitet i iskustvo gostiju došli su do izražaja u završnici. Spartak je ponovo pokazao da zna kako da namuči „plave“, ali ne i da ih savlada.

Tim Andreja Žakelja loše je ušao u meč, dozvolio rivalu da kroz brzu tranziciju stekne osjetnu prednost, a u prvom poluvremenu posebno se istakao crnogorski reprezentativac Igor Drobnjak, koji je do odmora ubacio 14 poena. Budućnost je u jednom trenutku bila u minusu od 14 poena.

Preokret je stigao u trećoj četvrtini. Pogodak Skajlara Mejsa donio je Podgoričanima prvo vođstvo, nakon čega su gosti serijom 13:0 preokrenuli rezultat i od zaostatka 50:42 stigli do plusa 55:50, koji više nijesu ispuštali.

Ključni momenat desio se sredinom posljednje dionice, kada je Đorđije Jovanović trećom trojkom na meču povisio na 67:61 i natjerao klupu Spartaka na tajm-aut. Jovanović je meč završio sa 15 poena, dok je najefikasniji u pobjedničkom timu bio Jogi Ferel sa 19. Dvocifren učinak imao je i Oleksandr Kovliar sa 11 poena, dok je Drobnjak na drugoj strani upisao 15.

Ovim porazom Spartak je ostao bez šansi za plasman u doigravanje, dok je Budućnost upisala 13. pobjedu u 15 kola i zadržala dva trijumfa prednosti, uz meč više, u odnosu na Crvenu zvezdu.

Beograđani u nedjelju gostuju Megi, a eventualni poraz Zvezde značio bi da Budućnost već tada osigurava prvo mjesto u grupi. U suprotnom, duel Podgoričana i crveno-bijelih u ponedjeljak u „M:tel dvorani Morača“ odlučivaće o lideru, uz podsjećanje da je Zvezda u prvom međusobnom susretu slavila u Beogradu 95:79.



