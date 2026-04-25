Partizan i Crvena zvezda igrali u predviđenom terminu, iako su crveno-bijeli željeli odlaganje derbija u ABA ligi.

Košarkaški derbi između KK Partizan i KK Crvena zvezda u finišu ligaškog dijela ABA lige odigran je uprkos zahtjevu crveno-bijelih za odlaganje, što je izazvalo veliku pažnju javnosti u regionu.

Direktor ABA Liga Milija Vojinović pojasnio je da liga nije mogla samostalno donijeti odluku o pomjeranju termina, jer je za to bila potrebna saglasnost oba kluba.

„Partizan je bio domaćin i bez saglasnosti oba kluba nije bilo moguće odložiti utakmicu. Smatrao sam da postoji prostor za pomjeranje termina, ali kada saglasnost nije postojala, morao sam to da poštujem“, kazao je Vojinović.

Crvena zvezda je zahtjev za odlaganje podnijela zbog izuzetno zgusnutog rasporeda, jer je u kratkom periodu odigrala tri veoma zahtjevna meča.

Ekipa trenera Saša Obradović najprije je poražena od Real Madrid u Evroligi, zatim u regionalnom derbiju od Partizana, a potom i od FC Barcelona Basketball u plej-inu Evrolige.

Svi ovi mečevi odigrani su u razmaku od svega nekoliko dana, što je dodatno opteretilo tim iz Beograda. Upravo zbog toga, crveno-bijeli su željeli da pomjere duel sa Partizanom kako bi se bolje pripremili za ključni evropski susret.

Ipak, bez dogovora sa rivalom, derbi je odigran u prvobitno zakazanom terminu, a Zvezda je ubrzo nakon toga eliminisana iz Evrolige.