Bek Dubaija Aleksa Avramović nije želio da komentariše glasine o svojoj budućnosti.

Izvor: MN Press

Košarkaši Dubaija dočekuju Partizan na startu finalne serije ABA lige, a prvi meč je na programu u četvrtak od 18 časova. Proteklih dana se pronio glas da crno-bijeli žele da vrate svog nekadašnjeg igrača Aleksu Avramovića, ali neumnorni bek nije želio da komentariše spekulacije, već je čvrto fokusiran na finiš sezone.

U razgovoru sa srpskim novinarima iznio je očekivanja pred meč u Dubaiju i vjeruje da sa svojim saigračima može do istorijskog uspjeha.

"Imali smo tešku seriju protiv Budućnosti, ali smo uspijevali da kontrolišemo to polufinale. Odigrali smo fantastično na timskom nivou. Naša agresivna odbrana je u potpunosti došla do izražaja i to je recept sa kojim izlazimo na teren i u finalu. Pokušaćemo da odbranimo domaći teren i donesemo prvi, istorijski trofej u Dubai", rekao je Avramović.

Dubai je u polufinalu imao "teži zadatak", pošto su srušili Budućnost tek posle majstorice, dok je Partizan u dva meča pobijedio Crvenu zvezdu.

"Partizan je nekako lakše od nas završio posao u polufinalu. Držali su konstantnost tokom čitave te serije sa Zvezdom, igrači su podigli formu u pravom trenutku i odigrali stvarno dvije vrhunske utakmice."

U svih sedam odigranih mečeva Partizana i Dubaija, sedam puta je slavio domaćin. "Iskreno, dok sam igrao tri godine u Partizanu, a i prethodnih deset godina prateći ligu, ispostavilo se da je domaći teren ogroman faktor. U poslednjih 15-20 godina desilo se svega dvaput da domaćin ne osvoji titulu. Doduše, prošle godine je upravo Partizan uzeo titulu, a da nije imao prednost domaćeg terena na startu. Ali generalno, domaći teren jeste velika prednost u ABA ligi, pogotovo u finalu. Znamo kakav je to naboj, kakve su to emocije. Boriš se za trofej, boriš se za prsten regionalnog šampiona i tu nema filozofije."

Pauza između polufinala i finala je sedam dana. Da li to može da poremeti ekipu? "Mi smo praktično ušli u dvije vezane pauze, imali smo identičnu situaciju i između četvrtfinala i polufinala, tako da smo se navikli. Iskreno, mi ovdje u Dubaiju smo toliko proputovali i prokrstarili svijet ove sezone, da ja više ne znam ni koji je dan, ni šta je na programu (smijeh). Samo nastavljamo da igramo. Tu smo, u finalu smo i idemo da pobijedimo. Ne razmišljam o pauzama, igra se finale i tu nema mjesta nikakvim opravdanjima."

Kao glavnu prijetnju iz protivničkog tabora označio je Karlika Džounsa. "Karlik Džons je najbolji igrač Partizana, to je van svake dileme. Mnogo im je nedostajao u onom periodu kada je Partizan bio uzdrman raznoraznim stvarima. On je bio tu za ekipu tih pet-šest mjeseci, a kada se vratio u pun ritam, postali su pravi tim. Bio je i MVP mjeseca, izuzetno je spreman i biće najveća prijetnja."

Partizan neće moći da računa na Šejka Miltona, pod znakom pitanja je Tonje Džekiri, ali Avramović ističe i izostanak Vanje Marinkovića koji je doživio tešku povredu na startu sezone...

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

"Veliki, veliki hendikep za njih biće neigranje Vanje Marinkovića. To je za nas neka vrsta olakšanja, a za njih ogroman minus. Vanja je reprezentativac Srbije, neko ko je rođeni pobjednik, ko zna kako se nosi teret velikih utakmica i kako se igra za titulu. Svakako će im mnogo faliti."

Nije moglo da prođe bez pitanja o povratku u Humsku, pošto su neki mediji prenijeli da je Avramović jedna od želja sportskog sektora.

"Nema potrebe da komentarišem spekulacije, ne želim to da komentarišem. Znao sam da ćete me to pitati", rekao je bek iz Čačka i uz "Slava Bogu" završio izlaganje.