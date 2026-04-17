ABA liga se oglasila saopštenjem i otklonila sve dileme oko potencijalnog odlaganja vječitog derbija.

Košarkaški derbi između Partizana i Crvene zvezde biće odigran u nedelju od 19.30 u Beogradskoj areni, kako je i prvobitno planirano. Iz ABA lige su se oglasili saopštenjem gde se navode razlozi iz kojih utakmica ne može biti odložena. Kako je navedeno, zvanični dopis crveno-bijelih stigao je tek danas, a ključno je bilo što se Partizan nije saglasio sa predlogom.

Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović je objasnio zašto se neće odložiti utakmica.

"Prije svega želim da vas obavijestim da je raspored utakmica u TOP 8 fazi AdmiralBet ABA lige objavljen još 07.02.2026. godine, a prethodno je bio usaglašen upravo sa predlozima svih klubova, pa tako i sa KK Crvena zvezda. Kao što sigurno već znate, ABA liga je jedino košarkaško takmičenje u Evropi koja raspored ne određuje Bergerovim tablicama, već softverski, kako bi se klubovima olakšalo usaglašavanje svih termina utakmica u evropskim takmičenjima sa odigravanjem mečeva u ABA ligi", rekao je Vojinović.

Istakao je da su imali dobru volju da izađu u susret Zvezdi koju očekuju važni mečevi u plej-inu ABA lige, ali da to nije bilo moguće.

"Moram da naglasim da smo na usmeni zahtjev Crvene zvezde u subotu 11. aprila, da se promijeni satnica utakmice, koja je prvobitno bila zakazana u 21 čas, pomerili termin na 19 časova i 30 minuta uzimajući u obzir činjenicu da Zvezdu očekuju obaveze u nastavku takmičenja u Evroligi. Zvanični dopis za odlaganjem meča dobili smo danas, dva dana prije zakazanog termina, pa i pored naše želje, nismo bili u mogućnosti da izvršimo bilo kakve promene, jer i pored naših intenzivnih pokušaja, nije bilo saglasnosti od strane KK Partizan. Samim tim, vječiti derbi će biti odigran u predviđenom terminu", zaključuje se.