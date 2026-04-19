Trener Partizana Đoan Penjaroja je posebno pohvalio Dilana Osetkovskog nakon pobjede Partizana nad Crvenom zvezdom u ABA ligi.

Partizan je drugi put zaredom savladao Crvenu zvezdu, a treći put u četiri posljednja vječna derbija. Dok je Saša Obradović govorio o razlozima poraza Crvene zvezde, Đoan Penjaroja je čestitao svojim igračima na važnoj pobjedi i uspješnom završetku regularnog dijela ABA lige.

"Prvo mislim da je ovo odlična pobjeda za nas za kraj regularnog dijela ABA lige. Cijelu sezonu smo izgubili samo tri meča u ABA. Čestitam igračima na velikom zalaganju. Kontrolisali smo utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu. Igrali smo dobru odbranu, u napadu smo takođe igrali dobro. U drugom poluvremenu je Zvezda napravila veliki pritisak, mi smo se malo opustili na 19 poena razlike, ali na kraju smo imali dobar meč", rekao je španski stručnjak.

X faktor Partizana

Sjajan meč sa 15 poena i nekoliko veoma važnih pogođenih trojki imao je Dilan Osetkovski. Penjaroja je istakao da je centar Partizana u posljednja dva mjeseca značajno napredovao.

"Dilan igra jako dobro i konstantno. Dobar je šuter za tri poena, pomaže nam da otvorimo teren i da napadnemo agresivne odbrane, pogotovo na Karliku. To nam je jako bitno i danas su on i Bonga igrali na četvorci. Mislim da posljednja dva mjeseca igra bolje nego na početku sezone", rekao je trener crno-bijelih.

Kada je Partizan u trećoj četvrtini poveo sa 19 poena razlike, uslijedio je pad u igri, što je Crvena zvezda iskoristila da se vrati u meč.

"Crvena zvezda je krenula da igra bolje, mi smo promašili dva ili tri polaganja zaredom. Imali smo dva ili tri izgubljene lopte zaredom. Postigli su lake poene i nijesmo igrali dobro ofanzivno. Jasno je da nijesmo igrali dobro u tim momentima", objasnio je Penjaroja.

Kako sada?

Takmičenje u ABA ligi nastavlja se za tri sedmice, što predstavlja neuobičajenu situaciju za tim Partizana.

"To je dobro pitanje. Za mene je jako čudno da ove nedjelje završim ABA ligu i regularnu sezonu Evrolige. Momci su sedam mjeseci igrali dva-tri puta sedmično, sa putovanjima i bez treninga, a sada ćemo stopirati takmičenje. Ne tri sedmice jer 30. aprila igramo KLS, ali ne sa cijelim timom. Jako je čudno, po mom mišljenju to nije dobro. Sada ćemo se nekoliko dana odmarati, ali nije lako pripremati se za plej-of utakmice za tri sedmice. Nije normalno, ali takvo je takmičenje. Nadam se da će se situacija promijeniti", zaključio je Penjaroja.