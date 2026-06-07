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Jelisaveta i Miloš Teodosić se nisu vjenčali u crkvi: Zbog ovog važnog pravila im je to bilo strogo zabranjeno

Jelisaveta i Miloš Teodosić se nisu vjenčali u crkvi: Zbog ovog važnog pravila im je to bilo strogo zabranjeno

Autor Marina Cvetković
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Skoro devet godina nakon vjenčanja par je potpisao papire za razvod.

Jelisaveta i Miloš Teodosić se nisu vjenčali u crkvi Izvor: Stefan Stojanović / MONDO

Glumica Jelisaveta Orašanin i proslavljeni sportista, a sada sportski direktor KK Crvena zvezda Miloš Teodosić, razveli su se nakon 9 godina braka. Oni su se u junu 2017. zakleli jedno drugome na vječnu ljubav.

U luksuznom beogradskom restoranu prije nekoliko stotina zvanica, Jelisaveta i Miloš su razmijenili bračne zavjete, a gala slavlje pod budnim okom brojnog obezbjeđenja trajalo je do kasno u noć.

Par se tada nije vjenčao u crkvi, jer prema crkvenim pravilima tokom Petrovskog posta se ne održavaju vjenčanja.

"Teo mi je rekao da zbog posta neće biti vjenčanja u crkvi, ali pošto zbog obaveza nisu mogli da pomjere datum svadbe, taj čin će obaviti kad im se ukaže prilika. Danas će ih vjenčati samo matičar, koji će doći u restoran. Planirano je da ceremonija počne u 16 časova. Za muziku će biti zaduženi Bane Mojićević i Leksington bend, a mikrofona će se latiti i Aleksandra Prijović, koja je pozvana kao gošća", rekao je tada izvor za Kurir.

Međutim, u javnosti do danas nije poznato da je do crkvenog vjenčanja ikada i došlo. S obzirom na to da su poslednje dvije godine imali turbulentan period u braku, moguće da je da su odustali od ovih planova.

Prisjetimo se bivšeg bračnog para:

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Tagovi

jelisaveta orašanin Miloš Teodosić

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