Ubijen čuveni pjevač i saradnik Due Lipe: Preminuo nakon uboda nožem

Ovaj 35-godišnjak je ranije sarađivao sa Dua Lipom, Ašerom, Čipmankom, Krejgom Dejvidom i Britni Spirs na pisanju pjesama koje su osvajale vrhove top-lista.

Izvor: Instagram/talayriley

Pjevač, tekstopisac i tvorac globalnih hitova Talej Rajli, čije je pravo ime Mark Orabiji, preminuo je nakon užasnog napada nožem.

Hitne službe su pronašle 35-godišnjaka sa više ubodnih rana u dvorištu imanja u ulici Rejli roud i borile se da mu spasu život. Tragično, proglašen je mrtvim na licu mjesta, uprkos maksimalnim naporima bolničara.

Drugi muškarac, u dvadesetim godinama, prevezen je u bolnicu sa više ubodnih rana, on ostaje pod njegom ljekara i život mu nije u opasnosti. Dva muškarca, starosti 27 i 24 godine, i jedna 25-godišnja žena uhapšeni su u blizini mjesta fatalnog ubadanja zbog sumnje na ubistvo. Mladić od 24 godine i žena od 25 godina pušteni su bez daljeg postupka. Muškarac od 27 godina pušten je uz kauciju do daljih istraga.

Detektivi za ubistva iz Specijalne komande za kriminal pokrenuli su istragu o ubistvu povodom ovog incidenta. Policija je apelovala na informacije od "bilo koga ko je bio u toj oblasti u to vrijeme".

Izrazi saučešća i počasti pristižu za Taleja, uključujući i dirljivu posvetu njegove porodice.

Oni su rekli: "Mark je bio voljeni sin, brat, ujak i prijatelj. Donio je ljubav, svjetlost i radost našoj porodici i svima koji su ga poznavali. Uvijek ćemo njegovati njegovu dobrotu, prelijepi duh i izuzetan talenat. Njegovo prisustvo je dotaklo mnoge živote, a sjećanje na njega ostaće u našim srcima zauvijek. Neka njegova duša počiva u savršenom miru."

Njegov brat, tekstopisac Skribz Rajli čije je pravo ime Majkl Orabiji Rajli, takođe je napisao emotivnu posvetu svom starijem bratu na Instagramu.

Napisao je: "Nikada nisam mislio da će doći dan kada ću ovo pisati, ali nažalost mogu da potvrdim da je u petak ujutru, 5. juna, moj stariji brat JINKA preminuo. Srce mi je slomljeno! Ovo ne djeluje stvarno. Izgleda kao ružan san. Neposredno prije nego što je zaspao, razgovarali smo o budućnosti, o tome da ostanemo pozitivni i o svemu što nam je još preostalo da uradimo. Nisam mogao ni da zamislim da će to biti naš poslednji razgovor. Jinka nije bio samo moj brat. Bio je sin moje majke, prijatelj mnogima, mentor, inspiracija i svjetlost u životima toliko ljudi."

Dodao je: "Čak i sa svim što si postigao, ovo je bilo daleko prerano. Volim te brate. Hvala ti na svemu. Počivaj u raju, Jinka. Dok se ponovo ne sretnemo."

Izdavačka kuća sa sjedištem u Kaliforniji, Pozišn Mjuzik (Position Music), podijelila je počast ovom tvorcu hitova na mreži.

Iz ove izdavačke kuće su rekli: "Sećamo se Taleja Rajlija, izvanrednog tekstopisca, umjetnika i kreativca čiji će se uticaj na muziku osjećati generacijama. Ostaće upamćen po svojoj kreativnosti, strasti i trajnom uticaju koji je imao na svakoga ko je imao sreću da radi sa njim. Počivaj u miru, Talej. Tvoje nasleđe će živjeti zauvijek."