Prva izjava Pavla Mensura o vezi sa Jelisavetom: Glumac rekao samo ovo, a evo kako je ona reagovala

Domaću javnost iznenadila je vijest o novom glumačkom paru o kom bruje svi mediji - između Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin.

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Atraktivna glumica Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.

Vijest o njihovoj romansi podigla je ogromnu prašinu, a glumac se za Blic oglasio kada je upitan da prokomentariše vezu sa starijom koleginicom, te je kratko rekao:

"Molim vas..."

S druge strane, glumicu Jelisavetu Orašanin su novinari pozvali sinoć, kao i danas za izjavu, a kada su se predstavili, ona je dva dana zaredom govorila: "Halo, da li me čujete? Halo, prekidate mi..."

"Više se ne kriju"

"Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati", otkrio je sagovornik za Blic.

Pogledajte i zajedničku sliku koju je podijelio glumac na mrežama: