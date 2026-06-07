Crnogorske odbojkašice savladale Gruziju u Baru 3:1 (25:21, 17:25, 25:14, 25:13) i slavljenički zaključile prvi turnir CEV takmičenja koji je održan u SC „Topolica“.

Izvor: MN Pess

Sigurna je bila ekipa Jova Cakovića pred barskom publikom, uz blagi pad u igri u drugom setu, i nije dozvolila iznenađenje. Tako je bilo i u prvom setu u kom se naš tim razigrao kada je bilo najvažnije i serijom 6:0 preokrenuo sa 18:20 na 25:20, iskoristio drugu set-loptu da povede, piše CdM.

Trebalo je našem timu, koji je nastupio u blago izmijenjenom sastavu u drugom meču u Baru, da uhvati pravi ritam. To je iskoristio gost i osvojio prvi set na turniru sa 25:17, na šta su Nikoleta Perović i saigračice odgovorile još ubjedljivije.

Treći set otvorile su sa 6:1 i igrale dominantno, osvojivši ga s maksimalnih +11 – 25:14. Kada su postavile stvari na svoje mjesto igrale su značajno rasterećenije i diktirale tok gotovo svakog poena. Meč su zaključile s ubjedljivih 25:13 i napravile pravu uvertiru pred drugi turnir u Rumuniji.

Caković je dao minutažu velikom broju igračica, a glavnu riječ imale su dvije Baranke – kapitenka Nikoleta Perović osvojila je 17 poena, 14 Simona Petranović, koliko je osvojila i srednja blokerka Mina Dragović, a dvocifrena je bila još jedna visoka Podgoričanka – Saška Đurović meč je završila sa 11. Kod Gruzije Magda Kobaidze osvojila je 14 poena, javlja CdM.

Naredna destinacija je rumunski odbojkaški centar Blaž, u kom će u subotu, 13. juna, rival biti Albanija, a dan kasnije domaćin turnira, dok će završne mečeve u Evropskoj ligi naše odbojkašice odigrati u Prištini, sa Kosovom i Mađarskom 19, odnosno 20. juna.

Crna Gora – Gruzija 3:1 (25:21, 17:25, 25:14, 25:13)

Bar – SC “Topolica”. Gledalaca: 342. Sudije: Stefano Nava (Italija) i Jelena Mitrović (Crna Gora).

Crna Gora: Đurović 11, Perović 17, Cenović (libero), Šušić, Čavić 6, Jovović, Madžgalj 1,Peković 1, Petranović 14, Veličković (libero), Rakočević, Koprivica, Dragović 14, Jovanović. Selektor: Jovo Caković.

Gruzija: Gaprindašvili 5, Tevdoradze 10, Katsitadze (libero), Beriašvili, Bluašvili 2, Kobaidze 14, Pačulia, Lortkipanidze (libero), Žgenti, Muškudiani 11, Jankoteli, Lobžanidze 7, Narimanidze. Selektor: Pata Ulumbelašvili.