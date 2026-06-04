Klub iz Emirata je na startu finalne serije plej-ofa ABA lige savladao Partizan 99:93.

Izvor: MN Press

Borba za titulu regionalnog šampiona počela je pobjedom Dubaija.

Klub iz Emirata je na startu finalne serije plej-ofa ABA lige savladao Partizan 99:93.

Najveće zasluge za trijumf Dubaija idu na račun Muse, strijelca 22 poena, te Rajta i Kabengelea koji su postigli po 19.

Na drugoj strani, u redovima branioca trofeja, izdvojili su se Braun sa 20 i Vašington sa 18 poena.

Dubai će biti domaćin i druge utakmice, za za dva dana.

Finalna serija igra se na tri dobijene utakmice.