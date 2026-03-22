Crvena zvezda i Partizan će se u Beogradskoj areni boriti za što bolji položaj pred plej-of regionalnog takmičenja.

Izvor: MN Press

ABA liga se ove sezone igrala u novom formatu, sa dvije grupe timova - pa smo čak do druge polovine marta čekali na prvi okršaj Crvene zvezde i Partizana u regionalnom takmičenju. Crveno-bijeli će biti domaćini u Beogradskoj areni (nedjelja, 20.30), a crno-bijeli u ovaj meč ulaze kao bolje plasirani tim.

Utakmica koja već danima privlači ogromnu pažnju kako zbog svega onoga što nas čeka na terenu, tako i zbog sudija koje su delegirane za ovaj meč, trebalo bi da bude jedna od presudnih u borbi za konačan plasman na kraju ligaškog dijela. Mnogo toga bismo mogli da saznamo naakon okršaja najtrofejnijih srpskih klubova, a tiče se i ostalih timova koji zauzimaju visoke pozicije u plasmanu regionalnog takmičenja.

Šta nas čeka u derbiju?

Trener Partizana Đoan Penjaroja priprema se da debituje u mečevima protiv Crvene zvezde, a već sada je svjestan koliko ta utakmica znači navijačima - iako će do kraja sezone sasvim sigurno biti okršaja koji će imati daleko veći takmičarski značaj. Ipak, Partizan brani prvo mjesto u ABA ligi i mora da bude fokusiran.

"Ovo će biti moj prvi derbi. To je važna utakmica za tim i za naše navijače. Mislim da je derbi uvijek posebna utakmica, ali na kraju, ipak riječ o meču regularnog dijela sezone. Igramo protiv veoma kvalitetne ekipe, koja ove sezone pruža zapažene partije, posebno u Evroligi. Moraćemo da odigramo ozbiljno, jer je riječ o fizički veoma snažnom timu. Igraju čvrsto u odbrani i zato je važno da se za ovaj meč temeljno pripremimo", rekao je pred meč trener Partizana Đoan Penjaroja, koji je još u Parizu istakao da se nada kako mu ovo neće biti jedini derbi.

Sa druge strane, Crvena zvezda je imala dan manje za odmor i nakon bolnog poraza u Atini ne čeka derbi u sjajnom raspoloženju. Trener Saša Obradović istakao je da ekipa ima problem zbog gustog rasporeda i da pred Partizan neće stići da odradi klasičan trening.

"Nećemo imati praktično trening, vremena da pripremimo ovu utakmicu, dosta energetski potrošeni nakon utakmice u Atini. Ali to je problem sa kojim ćemo se suočiti u narednom periodu, veliki broj utakmica, važnih, pred koje nećemo imati vremena za trening, već samo da se osvježimo koliko je to moguće. Naš sljedeći rival Partizan je u dobrom trenutku, igraju dobro, ali kao i pred svaki derbi favorita nema bez obzira na plasman na tabeli", rekao je Obradović pred utakmicu protiv najvećeg rivala.

Ko sudi derbi?

Regionalna liga saopštila je da će derbi između Crvene zvezde i Partizana suditi trojka koju čine Saša Pukl, Sašo Petek i srpski arbitar Vladimir Tomić, ali to neće biti slučaj. Nakon reakcije iz crno-bijelog tabora, arbitar iz Srbije "skinut" ja sa ovog meča, a Partizan se ABA ligi žalio zbog njegove navijačke prošlosti, odnosno podržavanja Crvene zvezde na društvenim mrežama.

Na tu temu se ubrzo oglasila ABA liga, odnosno Milija Vojnović koji je u njeno ime pojasnio šta će se dalje dešavati. Regionalno takmičenje i beogradski klubovi postigli su dogovor o zamijeni jednog od trojice arbitara, pa će na meču 20. kola ABA lige pravdu dijeliti hrvatski sudija Marko Mustapić.

Kakvo je stanje na tabeli?

Pre početak 20. kola ABA lige, košarkaši Partizana zauzimali su prvo mjesto na tabeli regionalnog takmičenja, sa učinkom 18-1. Kako je meč između podgoričke Budućnosti i Dubaija već odigran, a gosti su u hali "Morača" uspjeli da upišu trijumf (95:78), crno-bijeli su pod pritiskom.

Ekipa Partizana ima priliku da se pobjedom vrati na prvo mjesto, ali i da porazom padne na drugu poziciju, jer ima lošiji međusobni skor od Dubaija. Sa druge strane, Crvenoj zvezdi je potrebna pobjeda kako bi stigla do treće pozicije na tabeli - u slučaju trijumfa izjednačili bi se sa ekipom Budućnosti (15-5) uz bolji međusobni skor jer su podgorički tim savladali oba puta.