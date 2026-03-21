Trener Crvene zvezde Saša Obradović je istakao da njegov tim neće imati trening pred derbi meč sa Partizanom u ABA ligi.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda nema vremena da vida rane poslije poraza od Panatinaikosa u Atini, slijedi "vječiti derbi" u ABA ligi. Zvezda je u regionalnom takmičenju imala nekoliko poraza i nalazi se na četvrtom mjestu na tabeli i jure Budućnost koja je ispred.

Nakon što smo čuli šta je pred ovaj meč imao da poruči šef struke Partizana Đoan Penjaroja, sada se oglasio trener Zvezde Saša Obradović. Istakao je da pred meč sa najvećim rivalom neće biti treninga.

"Nećemo imati praktično trening, vremena da pripremimo ovu utakmicu, dosta energetski potrošeni nakon utakmice u Atini. Ali to je problem sa kojim ćemo se suočiti u narednom periodu, veliki broj utakmica, važnih, pred koje nećemo imati vremena za trening, već samo da se osvježimo koliko je to moguće. Naš sljedeći rival Partizan je u dobrom trenutku, igraju dobro, ali kao i pred svaki derbi favorita nema bez obzira na plasman na tabeli", rekao je Obradović.

Pred ovaj meč se oglasio i kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić. "Odigrali smo tešku utakmicu u Atini, ali vremena za odmor i analizu nema. Pokušaćemo da se spremimo što je bolje moguće, a derbi kao derbi je utakmica u kojoj nikada ne znate ko će iskočiti i pred koji ne odlučuju ni plasman na tabeli ni trenutna forma", izjavio je Dobrić.