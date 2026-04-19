"Plavi" zatrpali koš rivala i izjednačili rekord ABA lige po broju trojki

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnost Voli ubjedljivo su savladali U-BT Cluj-Napoca rezultatom 110:72 u posljednjem kolu Top 8 faze AdmiralBet ABA lige.

Crnogorski šampion je na dominantan način završio ovu fazu takmičenja, a već je poznato da će se upravo sa Klužom sastati i u četvrtfinalu, koje počinje nakon plej-auta i plej-ina, kada budu kompletirani svi učesnici.

Ekipa trenera Andrej Žakelj pitanje pobjednika riješila je već u prvom poluvremenu. Serijom 14:0 krajem prve četvrtine "plavi" su preuzeli potpunu kontrolu, a na pauzu su otišli sa ubjedljivih 68:41.

Posebno impresivna bila je šuterska partija Budućnosti, koja je ubacila čak 23 trojke i time izjednačila rekord ABA lige, koji je ranije držala Cedevita.

U nastavku meča razlika je rasla i do 40 poena, pa pobjeda nijednog trenutka nije dolazila u pitanje.

Najefikasniji u redovima Budućnosti bio je Yogi Ferrell sa 23 poena, dok su Flečer Megi dodao 22, a Nikola Tanasković i Đorđije Jovanović po 15.

Kod Kluža je najviše pokazao Molinar sa 22 poena.