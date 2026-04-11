Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja oprostio se od Duška Vujoševića

Izvor: MN Press

Susret između Partizan i Žalgiris protekao je u znaku oproštaja od legendarnog trenera Duško Vujošević, uz emotivnu atmosferu u prepunoj Beogradska arena.

Navijači crno-bijelih odali su počast najtrofejnijem treneru u istoriji kluba, dok su slike sa meča obišle svijet. Među onima koji su se oprostili bio je i Mario Hezonja, koji je na društvenim mrežama podijelio emotivnu poruku.

"Neustrašiv. Svi smo željeli da nam bude trener. Počivaj u miru", napisao je Hezonja.

Izvor: Screenshot/Instagram/@supermariohezonja

Iako je hrvatski košarkaš više puta isticao simpatije prema Partizanu i često javno pokazivao naklonost prema klubu, do saradnje nikada nije došlo. Tokom karijere nosio je dresove FC Barcelona, kao i NBA timova Orlando, Njujork i Portland, dok je po povratku u Evropu igrao za Panathinaikos, UNICS Kazan i Real Madrid.

Vujoševićev odlazak ostavio je snažan trag ne samo u Srbiji, već i širom evropske košarke, o čemu svjedoče brojne poruke poštovanja koje i dalje pristižu.