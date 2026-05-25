Od te tragedije se nikad nije oporavila, mjesecima nije izlazila: Komšije o nepoznatim detaljima iz Senidinog života

Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah najpoznatija je slovenačka pjevačica, a večeras održava 3. koncert u Sava Centru.

Senida Hajdarpašić, poznata kao Senidah (41), večeras održava treći koncert u Sava centru, a pjevačica se pojavila u istoj odjevnoj kombinaciji kao i na prethodna dva koncerta.

Pjevačica je u Beogradu zablistala u kožnom topu i dugačkoj suknji bordo boje, a sve vrijeme je tokom koncerta bila bosa.

Ekipa Kurira svojevremeno je posjetila njenu rodnu Ljubljanu i obišla kraj grada u kojem je regionalna zvijezda rođena i gdje živi. Ona je svoje gnijezdo svila u centru, odmah iza jednog od najluksuznijih i najvećih hotela u prijestonici Slovenije.

U pitanju je dio grada po imenu Bavarski dvor, koji je nekada u staroj Jugoslaviji važio za jedno od najelitnijih naselja u Ljubljani, gdje su stanove mogli da priušte samo oni s dubokim džepom. Danas se situacija zbog masovne gradnje malo promijenila, pa tu kupovina stana nije nedostižna ni za prosječne građane ove zemlje.

Komšije o Senidi

„Senida je super djevojka. Jako mi je drago i svi smo ponosni što je uspjela i što je popularna, ne samo kod nas već i u regionu. Zaslužila je. Skroz je prirodna i, iako na televiziji djeluje hladno, u privatnom životu je potpuno drugačija priča. Stalno ide u centar i šeta, uvijek nosi neku široku odjeću. Uvijek popriča sa svima koji joj priđu, pozdravi se i slika. Viđam joj ponekad i dečka. Djeluju baš zaljubljeno, ovdje se i ne kriju. Drže se za ruke, ljube se, kao i sav normalan svijet. Ona često putuje u Crnu Goru kod njega. Kod nje je stalno i sestra, nerazdvojne su i ona je najzaslužnija što ljudi sad znaju ko je Senida“, rekao je tada jedan mladić, a komšinica je otkrila i neke potresne detalje iz pjevačicinog privatnog života:

„Njoj je otac poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći kad je bila mala. Majka joj je tad bila teško povrijeđena, a sestra je ostala u komi. Ona je, sva sreća, tad prošla bez povreda. Njoj je ta tragedija obilježila život. Mislim da se nikad od nje nije oporavila u potpunosti. Prije desetak godina, mislim da je ona tad imala 27, ostala je i bez majke, koja joj je bila najveći životni oslonac i podrška. To je baš teško podnijela. Bila se zaključala u stanu i mjesecima nije izlazila iz kuće. Jako su bile vezane, a Senida danas toliko liči na pokojnu majku da je to nevjerovatno. Kao da su bliznakinje. Kad nju vidim, kao da joj vidim majku“, zaključila je njena starija komšinica.

Senida je ranije odgovorila da su joj tokom koncerta u Beogradu najviše nedostajali članovi njene familije.

„Nedostaje mi familija koja već neko vrijeme nije tu. Ali tu su, bili su prisutni svakako“, istakla je ona tada pokazujući u nebo.