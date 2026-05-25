Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom 25. maja, tokom čega je, prema saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, poručio da će Moskva započeti udare na „centre odlučivanja“ i pozvao SAD da „obezbijede evakuaciju svog diplomatskog osoblja“.

Telefonski razgovor uslijedio je nakon saopštenja ruskog Ministarstva spoljnih poslova u kojem je najavljena nova runda masovnih dalekometnih udara na Kijev, uključujući vojne ciljeve i „centre odlučivanja“ u ukrajinskoj prijestonici. Moskva tvrdi da je to odgovor na ukrajinski napad u okupiranoj Luganskoj oblasti, čija je meta i dalje predmet spora.

Rusija tvrdi da je pogođen studentski dom, dok Ukrajina navodi da je meta bio komandni centar ruskih dronova.

Lavrov upozorio na „sistematske udare“

Prema navodima ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Lavrov je tokom razgovora upozorio na „sistematske i dosljedne udare“ na Kijev, istovremeno skrećući pažnju na preporuku diplomatskim misijama da evakuišu osoblje iz ukrajinske prijestonice.

Ovo je prvi kontakt Lavrova i Rubija od 5. maja, kada su navodno razgovarali o mirovnim inicijativama koje posreduju Sjedinjene Američke Države.

Za sada nije poznato koja strana je inicirala razgovor, dok američki Stejt department još nije objavio svoje saopštenje o pozivu.

Osim prijetnji, rusko Ministarstvo navelo je da su Lavrov i Rubio razgovarali i o situaciji u Ormuskom moreuzu, kao i o Kubi.

Novi napadi na Kijev

Prijetnje dolaze samo dan nakon jednog od najvećih ruskih raketnih i dron napada na Kijev od početka rata, u kojem su poginule dvije osobe, dok je više od 80 ljudi povrijeđeno. Napadi su registrovani u gotovo svim djelovima grada.

U saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova strani državljani, uključujući diplomate, pozvani su da napuste grad, dok je ukrajinskim civilima savjetovano da se drže dalje od „vojne i administrativne infrastrukture režima Vladimira Zelenskog“.

Spor zbog napada u Luganskoj oblasti

Tokom noći 22. maja ukrajinski dronovi navodno su pogodili obrazovnu ustanovu u gradu Starobiljsku u Luganskoj oblasti, koja je pod ruskom okupacijom još od prvih nedjelja rata.

Prema tvrdnjama Moskve, u napadu na studentski dom i susjednu zgradu Starobiljskog pedagoškog koledža poginula je 21 osoba, uključujući djecu, dok je više desetina ljudi povrijeđeno.

Ukrajina je iste večeri ruske tvrdnje nazvala „obmanjujućim informacijama“, naglašavajući da poštuje međunarodno humanitarno pravo i da gađa isključivo vojnu infrastrukturu i objekte koji služe vojnim potrebama.

Generalštab Ukrajine saopštio je da je u oblasti Starobiljska izveden napad na komandni objekat elitne ruske jedinice za dronove „Rubikon“, ali bez dodatnih detalja.

Zelenski ranije upozorio na ruske planove

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je 15. maja da Rusija planira napade na takozvane „centre odlučivanja“, uključujući zgradu Predsjedništva u centru Kijeva.

Rusija često koristi narativ o „odmazdi“ kao opravdanje za velike napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu, uprkos tome što je upravo Moskva agresor u ratu protiv suverene Ukrajine.

Iako ima mogućnost za to, Rusija do sada uglavnom nije gađala najvažnije državne institucije u Kijevu.

Ukrajina: „Ne smijemo podleći ruskoj ucjeni“

Uoči razgovora Lavrova i Rubija, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga izjavio je da Ukrajina „ne smije podleći ruskoj ucjeni“ i pozvao Zapad na „proporcionalan odgovor“, uključujući nove pakete pomoći i dodatne sankcije Rusiji.

„(Ruski predsjednik Vladimir) Putin mora da shvati da vojno neće postići ništa. Umjesto toga, treba da spasava svoju zemlju, ako još može“, rekao je Sibiga, aludirajući na posljedice ukrajinskih dalekometnih udara po rusku ekonomiju.