Kapiten Partizana Vanja Marinković oprostio se od Duška Vujoševića. Čitulje objavili i Fudbalski klub Partizan, kao i Jugoslovensko sportsko društvo Partizan

Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković oprostio se od Duška Vujoševića čituljom sa kratkom porukom: "Naučio si me da stojim kad je najteže, zauvijek ti hvala".

Vujošević je uveo Marinkovića u prvi tim crno-bijelih kao tinejdžera, još u sezoni 2013/14, kada je sada iskusni bek imao samo 16 godina. Pod njegovim vođstvom je debitovao na Kupu Radivoja Koraća u hali "Pionir" 2014, a posle te šampionske takmičarske godine Marinković je postao stalni član "A" selekcije.

Ovog petka, dva dana posle Vujoševićeve smrti u Beogradu, Partizan će igrati evroligaški meč protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni (20.30), ali Vanja Marinković neće nastupiti zbog teške povrede - kidanja Ahilove tetive - zbog koje je završio sezonu.

Brojne čitulje u dnevnim novinama

Fudbalski klub Partizan oprostio se od Vujoševića čituljom preko čitave strane dnevnog lista "Politika".

"Sa velikom tugom i iskrenim žaljenjem, Fudbalski klub Partizan oprašta se od Duška Vujoševića, velikog Partizanovca, čovjeka principa, snage i nepokolebljivog karaktera, koji je obilježio čitavu jednu epohu i ostavio trajan i neizbrisiv trag u istoriji Partizana. Porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli i poštovali upućujemo izraze najdubljeg saučešća. Slava mu i hvala", piše u čitulji FK Partizan.

Jugoslovensko sportsko društvo Partizan se takođe oglasilo čituljom.

"Sa dubokim bolom i tugom opraštamo se od našeg voljenog trenera i bivšeg predsjednika JSD Partizan, Duška Vujoševića. Hvala Vam na svemu što ste nas naučili - ne samo o košarci, već i o životu, poštenju, borbi i zajedništvu. Vaša posvećenost, strast i nepokolebljiv duh ostavili su neizbrisiv trag u srcima svih nas u crno-bijeloj porodici. Bili ste više od trenera. Bili ste učitelj, vođa i oslonac mnogima. Vaše riječi i djela nastaviće da žive kroz generacije koje ste oblikovali. Počivajte u miru uz vječnu zahvalnost i poštovanje. Nikada Vas nećemo zaboraviti. "Ako su ruže - procvjetaće", piše u čitulji sportskog društva.

Na današnji dan KK Partizan je otvorio knjigu žalosti i postavio je ispred sjeverne tribine Beogradske arene.