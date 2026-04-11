Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj prisustvovao je oproštaju od legendarnog Duška Vujoševića.

Košarkaški klub KK Partizan oprostio se od legendarnog trenera Duško Vujošević u emotivnoj atmosferi pred punom Beogradska arena, gdje je oko 20.000 navijača bez prestanka skandiralo ime klupske ikone. Iako crno-bijeli nijesu uspjeli da upotpune veče pobjedom, pošto su poraženi od Žalgiris, oproštaj je protekao u znaku poštovanja i zahvalnosti prema čovjeku koji je obilježio jednu eru kluba.

Posebnu pažnju izazvalo je prisustvo vlasnika Hapoel Tel Aviv Oferaj Janaj, koji je nosio šal Partizana i zajedno sa navijačima odao počast Vujoševiću. “On je bio ogromna figura i jedno od velikih imena koje je pomoglo da se izgradi srpska košarka. Ne znam da li bi postojao Vasilije Micić bez Duška. Zato sam došao da odam poštu”, rekao je Janaj.

Istakao je da je Vujošević bio trener koji je stvarao igrače i ostavio dubok trag, ne samo u Partizanu već i u evropskoj košarci, naglašavajući jedinstvenu sportsku kulturu i poštovanje koje srpski navijači pokazuju prema svojim legendama.

Govoreći o Miciću, koji danas nastupa za njegov klub, Janaj je poručio da je riječ o izuzetnom igraču i ličnosti, dodajući da je bilo jasno da će mu biti potrebno vrijeme da dostigne prepoznatljivu formu.

Otkrio je i zanimljiv detalj iz privatnog života srpskog plejmejkera – da je zahvaljujući promjenama u ishrani izgubio nekoliko kilograma i sada izgleda spremnije, uz nadu da će uskoro uslijediti i vjeridba.