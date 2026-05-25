Jedan muškarac je poginuo, dok je vozač teško povrijeđen kada je kamion natovaren drvima sletio sa puta i silovito uletio u praznu kuću u selu Velike Pčelice kod Kragujevca.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Muškarac je poginuo kada je kamion sa drvima, u kojem je bio na mjestu suvozača, izletio sa puta, probio ogradu i uletio u jednu kuću danas oko 17 časova u kragujevačkom selu Velike Pčelice.

Vozača kamiona, koji je teško povrijeđen, zbrinula je Hitna pomoć i prevezla u kragujevački Univerzitetski klinički centar.

Na teren je izašlo i šest vatrogasaca-spasilaca kragujevačke Uprave za vanredne situacije sa dva vozila, koji su pomogli u izvlačenju zaglavljenih ljudi i kamiona koji je uletio u kuću.

Kako mediji saznaju, u trenutku nesreće niko nije bio u kući.

Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznati svi detalji ove nesreće.