Teheran poručio da želi „poštene pregovore“, dok Vašington tvrdi da razgovori napreduju uprkos nesuglasicama oko nuklearnog programa i sankcija

Bivši komandant Revolucionarne garde Irana i vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai poručio je da će Teheran „zagorčati život američkom narodu“ ukoliko Sjedinjene Američke Države nastave rat, prenose američki mediji.

„Islamska Republika vam govori da će, ako nastavite rat, zagorčati život američkom narodu i napraviti velike probleme američkoj ekonomiji“, rekao je Rezai na konferenciji za novinare, prenosi Fox News.

On je naveo da je Teheran Vašingtonu ponudio „put koji najmanje košta“ i dodao da Iran želi poštene pregovore.

Predsjednik Donald Trump ranije danas je na društvenoj mreži Truth Social saopštio da pregovori sa Iranom „dobro napreduju“, ali je poručio da eventualni mirovni sporazum mora odgovarati svim stranama.

„Biće to samo veliki sporazum za sve ili nema sporazuma, povratak na bojno polje i pucnjavu, ali veću i jaču nego ikad prije, a to niko ne želi“, naveo je Tramp.

Američki list The Wall Street Journal objavio je, pozivajući se na neimenovane posrednike između SAD-a i Irana, da su pregovori danas usporeni zbog tvrdih stavova dvije strane o iranskom nuklearnom programu i ukidanju sankcija Teheranu.

Tokom vikenda Tramp i drugi zvaničnici američke administracije tvrdili su da je dogovor blizu, ali je američki predsjednik kasnije poručio da neće žuriti sa potpisivanjem sporazuma ukoliko on „nije dobar“.