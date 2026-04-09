Trener Partizana Đoan Penjaroja je pred meč protiv Žalgirisa govorio je o bolnoj temi crno-bijelih - odlasku Duška Vujoševića.

Partizan u petak, u 37. kolu Evrolige, dočekuje Žalgiris u Beogradskoj areni. Poslije poraza od Efesa i prekida niza od šest pobjeda u elitnom takmičenju, trener crno-bijelih nije govorio samo o važnosti narednog meča, već i o vijesti koja je uznemirila navijače Partizana. Grobari se opraštaju od legendarnog Duška Vujoševića, pa je tako i Đoan Penjaroja podijelio nekoliko lijepih riječi na račun bivšeg trenera Parnog valjka.

"Dule je velika legenda srpske, ali i evropske košarke, posebno u Partizanu. Juče je bio izuzetno težak dan za cijelu Partizanovu porodicu, a naročito za njegove najbliže. Bio je vrhunski trener i uzor mnogima, posebno mlađim generacijama. Ovim putem želim da izrazim saučešće njegovoj porodici", rekao je Đoan Penjaroja medijima pred meč protiv Žalgirisa.

"On zaslužuje ogromno poštovanje od strane svih navijača Partizana. Sutrašnji dan biće poseban, ali to je i očekivano. Svi koji vole Partizan treba da pokažu koliko ga cijene i poštuju."

Partizan je bio u nevjerovatnom nizu, postigao je šest pobjeda, a onda je ekipa Efesa stala na put crno-bijelima. Ipak, sad ima priliku da ponovo zablista, već u petak od 20.30 sati u Beogradskoj areni protiv Žalgirisa, tima koji je trenutno 7. na tabeli Evrolige.

Bez Džekirija na Žalgiris Partizan i u ovom meču ne može da računa na centra. Tonje Džekiri neće biti u sastavu potvrdio je trener Đoan Penjaroja. "Povreda nije ozbiljna, ali ne može da igra. Protiv Žalgirisa sigurno, a nedjelju protiv Cedevita Olimpije ćemo vidjeti. Trener Partizana govorio je i o Mariju Nakiću koji je nedavno počeo da trenira. "Nakić je dobar, trenira sa timom i možda će sljedeće nedjelje zaigrati", dodao je Penjaroja.

"Nije lako, ovo je Evroliga i ritam je izuzetno zahtjevan. Igramo po tri utakmice nedjeljno i to se osjeća. Imamo problema sa visokim igračima, posebno sa Džekirijem. Nije mogao da nastupi protiv Valensije i Bosne, ali je stisnuo zube i pomogao protiv Zvezde i Budućnosti. Potreban mu je odmor, ali situacija je takva da moramo da koristimo Bongu na poziciji četiri, a Dilana na petici, što nije idealno za nas. Ipak, tim će dati maksimum. Sjećaju se meča u Litvaniji, ali ovo je nova utakmica i veoma važna. Poslije dva poraza želimo da reagujemo i dođemo do pobjede", rekao je Penjaroja.

"Važno je da odgovorimo na pravi način i da odigramo na najvišem nivou. Moramo da se oporavimo i vratimo energiju i brzinu u igru, ali to nije jednostavno s obzirom na kratak roster. Posebno imamo problem u rotaciji na visokim pozicijama. Igramo kod kuće protiv kvalitetnog protivnika i poslije dva poraza jasno je da moramo bolje. Iskoristićemo vrijeme za odmor, analizu i pripremu, da kroz video i razgovor spremno dočekamo meč protiv Žalgirisa uz podršku naših navijača", rekao je trener Partizana.

