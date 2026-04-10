Navijači Partziana spremili su posebnu koreografiju kao omaž Dušku Vujoševiću, pušten je i dirljiv snimak, mnogi su plakali...

Partizan igra protiv Žalgirisa, a niko ne razmišlja o meču. Krcata Beogradska arena, sve u znaku Duška Vujoševića. Dirljiv oproštaj navijača od najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba. Posljednji evroligaški meč je Duško vodio 4. aprila 2014. godine baš protiv ovog litvanskog kluba.

Dirljiv i emotivan oproštaj. Krenulo je dirljivim snimkom o Dušku, čuli su se njegovi poznati citati, za to vrijeme upaljene su bile kamere telefona. Mnogi su plakali, suze su lile u Areni.

Vidi opis Beogradska arena u suzama zbog Vujoševića: Dirljiv snimak i posebna koreografija za generala Duška

"Iza generala ostaje vojska", stajalo je na jednom transparentu".

Potom je uslijedio minut ćutanja i novi transparent. "Za trofeje vječno ti hvala, Grobari će uvijek pamtiti svog generala".

Poslije svega toga Arena je skandirala Vujoševićevo ime i meč je kasnio duže od pet minuta. Svi su stajali mirno na terenu i čekali da navijači odaju počast Vujoševiću.