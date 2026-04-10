Beogradska arena će se u meču Partizana i Žalgirisa oprostiti od najtrofejnijeg trenera kluba Duška Vujoševića

Partizan će u 37. kolu Evrolige dočekati Želgiris, ali susret u elitnom takmičenju u Beogradskoj areni zasigurno će proći u znaku nedavno preminulog Duška Vujoševića. Iz kluba su već potvrdili da će navijači i imati priliku da pošalju poslednji pozdrav Generalu.

Činjenica da je riječ o najtrofejnijem treneru u istoriji Partizana dovoljan je povod da se Grobari okupe u velikom borju. Ipak, nije to jedina simbolika. Vujošević je poslednji evropski meč vodio baš protiv Žalgirisa, pa je dešavanje u Areni zbog toga još važnije.

Knjiga žalosti postavljena je ispred Beogradske arene, a po ulasku u dvoranu navijači će odati poštu legendarnom treneru. Sve je spremno za oproštaj, Parni valjak je na društvenim mrežama već podijelio nekoliko fotografija. Mogu se vidjeti stolica na kojima su fotografije Duška Vujoševića, riječ je o onoj čuvenoj - sa crvenim karanfilom.

Na video bimu, odnosno ispod kontrakcije koja pokazuje dešavanja na terenu sve vreme će stajati platno sa imenom slavnog trenera - Duško Vujošević. I naravno, tu su i majice sa natpisom "časovi ljubavi" kako je Duško Vujošević krstio odnos navijača Partizana i igrača. Bilo je to davne 2010, kad je Panatinaikos savladao crno-bele 82:66.