Pobjeda protiv Krke u ponedjeljak mogla bi biti ključna u borbi za izbjegavanje ispadanja iz ABA lige

Košarkaši SC Derbi dobili su novu priliku da se odvoje od Split u borbi za opstanak, nakon što je hrvatski tim ubjedljivo poražen od Zadar rezultatom 79:59 u 6. kolu plej-aut faze ABA liga.

“Studenti” sada imaju isti učinak kao Split – po pet pobjeda od početka sezone – ali već u ponedjeljak imaju priliku da naprave značajan korak ka opstanku. Duel protiv Krka mogao bi biti presudan u borbi za izbjegavanje direktnog ispadanja u niži rang.

Dodatni optimizam za ekipu Petar Mijović predstavlja i bolji međusobni skor u odnosu na Split, što može imati veliku težinu u završnici sezone.

U pobjedi Zadra posebno se istakao Vladimir Mihailović, koji je nakon slabijeg prvog dijela zaigrao sjajno u nastavku i meč završio sa 24 poena.

Zadar je ovim trijumfom stigao do devete pobjede u sezoni i dodatno zakomplikovao borbu za opstanak, ali i otvorio sebi mogućnost da se uključi u trku za plej-in.