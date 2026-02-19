Mnogo lakše nego što se očekivalo “plavi” su savladali SC Derby – bilo je 97:60.
Košarkaši Budućnost Volija su moćnom igrom stigli do finala Kupa Crne Gore.
Rezultat pokazuje dominaciju tima Andreja Žakelja koji je nakon prve četvrtine vodio 34:9, a tokom druge imao i preko 30 poena prednosti.
Nakon 49:20 na poluvremenu Budućnost je bila jednako agresivna u nastavku, pa je poslije 30 minuta imala plus 46 – vodila je 80:34 kada je Đorđije Jovanović petom trojkom iz sedmog pokušaja stavio tačku na 3. četvrtinu.
Posljednja je bila odrađivanje posla i trošenje vremena, ali Jovanović se nije zaustavio pa je do kraja stigao do brojke od 32 poena i sedam pogođenih šuteva van linije 6,75 iz devet pokušaja. Imao je i sedam skokova.
Budućnost će u finalu igrati sa boljim iz duela Kotora i Mornara koji počinje u 18 sati.
Finale je u petak od 19 sati, Budućnost brani pehar.