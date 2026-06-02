Novi mađarski premijer potvrdio nastavak dosadašnje politike prema ratu u Ukrajini, ali i izrazio spremnost za razgovor sa Volodimirom Zelenskim

Izvor: Krisztian Elek / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas u Berlinu da Mađarska neće slati ni vojsku ni oružje Ukrajini, naglašavajući da se taj stav neće mijenjati ni pod novom vladom.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, Mađar je poručio da Budimpešta ostaje pri dosadašnjoj politici kada je riječ o vojnoj pomoći Kijevu.

„Želio bih da potvrdim da Mađarska neće slati ni vojnike ni oružje Ukrajini, čak ni pod novom mađarskom vladom“, rekao je Mađar.

Hungary's PM Péter Magyar:



Hungary will not send soldiers or weapons to Ukraine.



Not under the new Hungarian government either.pic.twitter.com/FnpgvEGCwS — Clash Report (@clashreport)June 2, 2026

On je početkom maja naslijedio Viktora Orbana na funkciji premijera. Iako dijeli isti stav o slanju vojne pomoći Ukrajini, Mađar je pokazao veću spremnost za dijalog sa evropskim partnerima i Kijevom.

Novi mađarski premijer potvrdio je da je spreman za sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimir Zelenski, ukoliko tehnički pregovori o pravima mađarske manjine u Ukrajini budu završeni tokom ove sedmice.

Mađar je ocijenio da postoji prostor za napredak u rješavanju pitanja manjinskih prava i izrazio uvjerenje da bi to moglo otvoriti novo poglavlje u odnosima između Mađarske i Ukrajine.