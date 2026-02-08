„Studenti“ pali u posljednjim sekundama, plej-aut počinju sa začelja

Izvor: SC Derbi

Košarkaši SC Derbija završili su prvi dio takmičenja u AdmiralBet ABA ligi novim porazom. U 18. kolu regionalnog šampionata, u „Mtel dvorani Morača“, ekipa Petra Mijovića izgubila je od FMP-a rezultatom 73:72, i to košem gostiju u samom finišu meča.

Bio je to 13. poraz SC Derbija u sezoni, uz svega tri pobjede, zbog čega će „studenti“ plej-aut započeti sa posljednje pozicije na tabeli. Po trijumf više imaju Split i Beč, Ilirija, Krka i Zadar su na pet pobjeda, Borac, FMP i Mega na šest, dok je Spartak upisao osam trijumfa. SC Derbi će u prvom kolu plej-auta, u petak od 18.30 časova, dočekati Spartak iz Subotice, a do kraja sezone vodiće grčevitu borbu za opstanak u regionalnom društvu.

Večerašnji duel u Podgorici bio je izuzetno neizvjestan – nijedna ekipa tokom cijelog meča nije imala više od šest poena prednosti. Upravo tih „magičnih“ šest razlike SC Derbi je imao na startu, kada je Zoran Vučeljić pogodio za 15:9. Meč je sjajno otvorio Emir Hadžibegović, koji je postigao sedam od prvih 11 poena domaćeg tima.

U drugoj četvrtini, nakon poena Vučeljića i dodatnog slobodnog bacanja, SC Derbi je poveo 22:18, ali je FMP trojkom Kristiona Judžina preokrenuo na 23:22. Do kraja prvog poluvremena igralo se poen za poen, a „studenti“ su na veliki odmor otišli sa minimalnom prednošću – 35:34, zahvaljujući trojci Hadžibegovića u finišu druge dionice.

Početkom treće četvrtine Mijovićev tim je poveo 39:34, ali je FMP serijom 10:0 preuzeo kontrolu (44:39) i vodio veći dio trećeg perioda. SC Derbi se vratio početkom posljednje četvrtine, serijom 7:0 preokrenuo rezultat i poveo 60:59.

Drama je kulminirala u završnici. Nakon što su gosti poveli 64:60, Nikola Pavlićević i Mateo Drežnjak pogodili su trojke za vođstvo SC Derbija 70:68. Filip Barna je potom sa tri slobodna bacanja vratio prednost FMP-u (71:70), da bi Pavlićević sa linije penala ponovo donio minimalno vođstvo domaćima – 72:71.

U posljednjih 24,5 sekundi FMP je organizovao napad, a nakon auta i asistencije Barne, koš za pobjedu gostiju postigao je Nikola Gašić – 73:72. SC Derbiju je ostalo još nekoliko sekundi, ali Matic Rebec nije uspio da organizuje napad, dok Drežnjak nije stigao da uputi šut.

Najefikasniji u redovima SC Derbija bio je Vučeljić sa 20 poena. Hadžibegović je dodao 14, dok je Aleksa Ilić upisao dabl-dabl učinak sa 12 poena i 11 skokova. Na drugoj strani briljirao je Filip Barna sa čak 30 poena.



