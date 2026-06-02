Američki predsjednik poručio da su navodi o obustavi kontakata netačni i ponovio poziv Teheranu da postigne dogovor sa Vašingtonom

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Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da se razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljaju, odbacujući tvrdnje da su pregovori prekinuti.

On je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da su medijski izvještaji o navodnom prekidu komunikacije između Vašingtona i Teherana netačni.

„Izvještaji da su Iran i SAD prije nekoliko dana prestali da razgovaraju su lažni. Razgovori se kontinuirano vode, uključujući prethodnih dana, kao i danas“, poručio je Tramp.

Američki predsjednik je dodao da je još neizvjesno kakav će biti konačan ishod pregovora, ali je naglasio da smatra da je vrijeme da dvije strane postignu sporazum.

„Nikad se ne zna kuda razgovori mogu da odvedu, ali kao što sam rekao Iranu – vrijeme je da se postigne dogovor, na ovaj ili onaj način“, naveo je Tramp.

Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti i spekulacija o budućnosti odnosa između Vašingtona i Teherana, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i regionalnoj bezbjednosti.