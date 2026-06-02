Tijelo dječaka nestalog u Drini pronađeno je danas u blizini Pavlovića mosta, nakon opsežne potrage koja je trajala osam dana.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Tijelo dječaka, koji je prije osam dana nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo, pronađeno je danas u poslijepodnevnim časovima.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, tijelo je pronađeno u Drini, u blizini Pavlovića mosta.

Podsjetimo, dječak je nestao 26. maja dok se kupao u Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.

U potragu su bili uključeni policija, pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani.

Tokom potrage korišćen je i dron radi pretrage terena.