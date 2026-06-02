Podgoričani slavili 104:81 u prvom meču finalne serije i poveli 1:0 u borbi za naslov prvaka Crne Gore

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnost Volija uspješno su započeli finalnu seriju plej-ofa prvenstva Crne Gore, pošto su u prvom meču savladali SC Derbi rezultatom 104:81 i poveli 1:0 u seriji.

Ekipa Andreja Žakelja od samog početka nametnula je ritam i već nakon prve četvrtine stekla dvocifrenu prednost (26:12), pokazavši zbog čega nosi ulogu favorita u finalu.

SC Derbi je odgovorio u drugoj dionici, koju je riješio u svoju korist, pa je na poluvremenu zaostatak sveo na svega pet poena (44:39), čime je unio dodatnu neizvjesnost pred nastavak susreta.

Ipak, Budućnost je nakon odmora podigla nivo igre, ponovo preuzela potpunu kontrolu i treću četvrtinu završila sa značajnom prednošću. Razlika je potom nastavila da raste, pa pitanje pobjednika nije bilo upitno do kraja meča.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jogi Ferel sa 27 poena, dok je u redovima SC Derbija najbolji učinak imao Mateo Drežnjak, koji je postigao 23 poena.

Drugi meč finalne serije igra se 4. juna, kada će domaćin biti ekipa SC Derbija. Budućnost će tada imati priliku da eventualnom novom pobjedom odbrani titulu prvaka Crne Gore.