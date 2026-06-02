Rasim Ljajić rekao da je Partizan kontaktirao Stevana Jovetića, da mu je nudio da bude igrač, pa sportski direktor, ali od toga bar za sada nema ništa.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Nekadašnji biser Partizana Stevan Jovetić (36), po svemu sudeći, neće završiti karijeru u Humskoj. Predsjednik crno-bijelih Rasim Ljajić otvoreno je rekao da je crnogorski napadač odbio poziv da se vrati u klub i narednog ljeta preuzme funkciju sportskog direktora.

„Ne, nije bliži nego prošlog ljeta. Imao je posljednji razgovor sa Dankom prošle sedmice. Kazao je da želi još godinu da igra na Kipru, da ima ponude i da tamo nastavi karijeru. Imao je ponudu da dođe ovdje da igra, a da nakon godinu postane sportski direktor, ali je odgovorio da želi još da igra na Kipru“, kazao je Ljajić za podkast „2x45“, govoreći o doskorašnjem napadaču Omonije.

Kada je riječ o nedavno penzionisanom vezisti Partizana Bibarsu Nathu, Ljajić je istakao da postoji mogućnost da ostane u klubu u nekoj drugoj ulozi.

„Sigurno se razmišlja o tome da Natho ostane u klubu. Treba da razgovaramo o njegovim planovima i vidimo gdje sebe vidi. Uskladićemo njegove želje sa našim planovima. Nema dileme da će mu biti ponuđena određena pozicija u Partizanu“, rekao je Ljajić.

Govoreći o prelaznom roku, potvrdio je da Partizan pokušava da otkupi Dembu Seka od Torina.

„Mislim da ćemo ga otkupiti, ali ne po cijeni koja se pominjala. Ponudili smo ono što možemo da platimo – 1,4 miliona eura u ratama na tri godine, uz procenat od naredne prodaje. To je naš maksimum. Za 2,2 miliona eura morali bismo da opljačkamo banku“, rekao je Ljajić.

Otkrio je i da je u Humsku stigla jedna konkretna ponuda za igrača Partizana, ali nije želio da otkriva o kome je riječ.

„Imamo jednu zvaničnu ponudu i trenutno je razmatramo. Sve ostalo su spekulacije“, zaključio je Ljajić.