Automobil sletio sa puta, udario u stablo i prevrnuo se

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Kolašinac B. L. (22) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između petka i subote, oko 1.30 sati, prenose Vijesti.

Kako je saopštila rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu Maja Šćepanović, do nesreće je došlo kada je vozilo marke „audi“, u kojem su se nalazili i D. R. i N. B, iz za sada neutvrđenih razloga napustilo kolovoz.

Automobil je potom udario u stablo pored puta, nakon čega se prevrnuo.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac uz učešće vještaka saobraćajne struke, a okolnosti pod kojima se dogodila nezgoda biće utvrđene tokom daljeg postupka, kazala je Šćepanović.