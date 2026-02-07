Crnogorski centar upisao dabl-dabl u preokretu Seltiksa i postao prvi još od Kevina Garneta s takvim učinkom

Debi Nikola Vučević u dresu Boston Celtics u jednom trenutku nije nagovještavao dobar ishod, ali je na kraju završen pobjedom i istorijskim učinkom.

Seltiksi su tokom meča gubili čak 22 poena razlike protiv Miami Heat, ali su serijom trojki u završnici stigli do trijumfa – 98:96. U posljednjoj četvrtini Boston je pogodio devet od 15 šuteva za tri poena, nakon što je ranije imao katastrofalan učinak od 1/21.

Presudnu trojku minut i po prije kraja pogodio je Derik Vajt, koji je potom blokadom Dejviona Mičela potvrdio pobjedu domaćina.

Nikola Vučević in his Celtics debut:



11 PTS

12 REB

4 AST

2 STLpic.twitter.com/g2sF1G5tDN — NBA (@NBA)February 7, 2026

Vučević je utakmicu počeo s klupe, ali je za 26 minuta igre ostvario učinak od 11 poena, 12 skokova, četiri asistencije i dvije ukradene lopte. Bio je to njegov 20. dabl-dabl u sezoni i ukupno 579. u bogatoj NBA karijeri.

Tim učinkom crnogorski centar ušao je u istoriju Seltiksa – postao je prvi igrač Bostona još od Kevin Garnett koji je na debiju zabilježio najmanje 12 skokova, što se posljednji put dogodilo 2007. godine.

„Osjećao sam se komforno na terenu. Kako je utakmica odmicala, svi smo se bolje uklapali. Navijači u Bostonu odlično poznaju košarku – skandiranje i ovacije koje sam dobio mnogo mi znače“, rekao je Vučević nakon meča.

Džejlen Braun bio je najefikasniji u pobjedničkom timu sa 29 poena, dok je Majami predvodio Endrju Vigins sa 26.

U ostalim mečevima večeri, Minesota je poražena od Nju Orleansa 119:115 uprkos 35 poena Entonija Edvardsa, dok su Detroit, Milvoki, Portland i LA Klipersi upisali pobjede.