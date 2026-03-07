Policija sumnja da je Baranin bespravno zauzeo parcelu i započeo gradnju objekta bez dozvole

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj podnijeli su krivičnu prijavu protiv Š.M. iz Bara zbog sumnje da je protivpravno zauzeo državno zemljište i započeo nelegalnu gradnju objekta u ulcinjskom naselju Bijela Gora.

Kako je saopšteno iz policije, protiv njega je Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivična djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, u sticaju sa krivičnim djelom protivpravno zauzimanje zemljišta.

Sumnja se da je Š.M. u maju 2025. godine protivpravno zauzeo katastarsku parcelu u vlasništvu države Crne Gore, dok pravo raspolaganja nad tom parcelom ima Opština Ulcinj. Nakon toga je, kako se sumnja, započeo izgradnju objekta čvrste betonske konstrukcije površine oko 91 kvadratni metar, bez građevinske dozvole i potrebne tehničke dokumentacije.

Policijski službenici su o svemu obavijestili nadležnog državnog tužioca, dok su službenici Sekretarijata za komunalni nadzor i inspekcijske poslove Opštine Ulcinj zapisnički konstatovali zatečeno stanje na terenu.

Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, tužilac je kvalifikovao krivična djela i naložio policiji da protiv osumnjičenog podnese krivičnu prijavu, što je i učinjeno.

Iz policije poručuju da će nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti u borbi protiv ekološkog kriminala, ističući da je zaštita prirode i životne sredine jedan od strateških prioriteta države i nadležnih institucija.