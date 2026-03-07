Višestruki svetski šampion Maks Ferstapen izleteo je sa staze već tokom prvih kvalifikacija u novoj sezoni.

Ako se po jutru dan poznaje, čeka nas spektakularna sezona u Formuli 1. Nakon što su u petak rano ujutru po srpskom vremenu odrađeni treninzi, u subotu su u istom terminu održane kvalifikacije za prvu trku nove takmičarske godine. Pred Veliku nagradu Australije na stazi „Albert Park“ viđena je sjajna najava za sve ono što nas očekuje u narednih desetak mjeseci.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je pol-poziciju pred Veliku nagradu Australije kojom startuje ovogodišnji šampionat Formule 1. Rasel je do najbolje startne pozicije na „Albert Parku“ stigao krugom od 1:18.518, a odmah iza njega bio je njegov klupski kolega Kimi Antoneli. Treće mjesto zauzeo je Isak Hađar, dok su se iza njega poredali Šarl Lekler, Oskar Pjastri, Lando Noris, Luis Hamilton, Arvid Lindblad, Lijam Loson i Gabrijel Bortoleto koji je završio na desetoj poziciji.

Kvalifikacije za Veliku nagradu Australije obilježio je i veliki incident već na samom početku, kada je Maks Ferstapen izletio sa staze, završio u šljunku i vjerovatno oštetio djelove svog bolida. Zbog toga će na prvoj trci nove sezone startovati sa 20. pozicije, a praktično nije ni pokazao koliko je njegov bolid konkurentan u odnosu na ostale.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set!



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1#F1#AusGPpic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1)March 7, 2026

Brzi krug nijesmo vidjeli ni od Lensa Strola, vozača Aston Martina, koji će i u narednim nedjeljama imati problema da svoj bolid učini konkurentnim. Nije se trkao ni Karlos Sainc junior, pa će i on krenuti sa kraja kolone na prvoj trci u novom šampionatu. Loše vrijeme imao je Fernando Alonso u Aston Martinu – ali to smo mnogi i očekivali, dok su Serhio Peres i Valteri Botas na premijeri Kadilaka osvojili 18. i 19. poziciju.

Probleme je tokom kvalifikacija imao i Antoneli, koji je u jednom trenutku ostavljao krhotine iza sebe, ali se sve završilo dobro i po njega i po vozače koji su nakon njega prolazili stazom. Na kraju je uspio da obezbijedi drugu poziciju na startu trke, što bi moglo da ga učini jednim od glavnih favorita za pobjedu u novoj sezoni.

Trka za Veliku nagradu Australije voziće se na stazi „Albert Park“ u Melburnu u nedjelju od 05.00 po srpskom vremenu. Biće to prva trka u kalendaru, a sezona će trajati sve do početka decembra.