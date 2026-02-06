Nakon pet sezona napustio je Čikago Bulse i prešao u Boston Seltikse. Na društvenoj mreži „X“ objavio je emotivnu poruku u kojoj je zahvalio svima u klubu.

Izvor: Profimedia

Crnogorski košarkaški as Nikola Vučević došao je do kraja svog boravka u ”gradu vjetrova”.

Nakon pet sezona napustio je Čikago Bulse i prešao u Boston Seltikse. Na društvenoj mreži „X“ objavio je emotivnu poruku u kojoj je zahvalio svima u klubu.

„Čikago, hvala vam što ste mene i moju porodicu dočekali prije pet godina. Bila mi je čast da predstavljam Bulse, istorijsku franšizu, i da igram pred jednim od najboljih navijača na svijetu u Junajted centru! Iako sam se nadao da smo zajedno mogli više da postignemo na terenu, uvijek ću biti zahvalan na vremenu provedenom tamo i na svemu što mi je ovo poglavlje pružilo“, naveo je Vučević.

Centar je posebno istakao saradnju sa zaposlenima:

„Zaposlenima u Bulsima sa kojima sam imao zadovoljstvo da najbliže sarađujem – posebno HVALA na podršci, smijehu i trenucima koje smo dijelili tokom mog boravka ovdje. Svi mi mnogo značite i ti odnosi će uvijek biti veći od same igre.“

Vučević se našalio i na račun grada Čikaga:

„P.S.… Kao veliki gurman, zaista sam uživao u svim sjajnim restoranima koje Čikago nudi, ali sa druge strane, malo si mi pokvario ugođaj za bilo koje drugo mjesto na koje odem.“

Crnogorski reprezentativac trebalo bi da debituje u dresu Bostona večeras u 1:30 po srednjoevropskom vremenu, kada Seltiksi gostuju Majamiju.